Người phụ nữ bị phạt tiền vì đăng tin làm căn cước công dân nhanh, số đẹp để 'câu like'

TPO - Ngày 8/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp đăng tin sai sự thật về việc làm căn cước công dân nhanh, số đẹp trên mạng xã hội facebook để câu like.