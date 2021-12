Ngừng giãn cách xã hội, khiếu nại tố cáo có chiều hướng gia tăng

TPO - Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước có chiều hướng gia tăng khi các địa phương ngừng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19.

Ngày 21/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6 (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác Dân nguyện tháng 11 của Quốc hội. Một trong những vấn đề được cho ý kiến là tình hình và kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình thông tin, tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước có chiều hướng gia tăng khi các địa phương ngừng áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19. Số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo có nhiều hơn so với tháng trước nhưng còn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch COVID -19.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Cơ quan hành chính các cấp đã lập danh sách 1.003 vụ việc để rà soát và đến nay đã thực hiện rà soát xong 891 vụ việc.

Cũng theo ông Bình, do tình hình dịch bệnh COVID -19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức tiếp công dân của các Đoàn đại biểu Quốc hội bị ảnh hưởng, số buổi tiếp công dân không thực hiện được như chương trình, kế hoạch đề ra. Thậm chí, nhiều Đoàn vẫn phải tạm dừng không tổ chức tiếp công dân trực tiếp hoặc công dân không trực tiếp đến nơi tiếp dân để gửi đơn yêu cầu, trình bày, phản ánh.

Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Tại phiên họp, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng cho rằng, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đó, bà đề nghị, có hướng dẫn tiếp công dân trực tuyến. “Chúng ta có hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến thì tiếp công dân cũng nên có hướng dẫn thực hiện hình thức này”, bà Thanh cho hay.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo bà Thanh, điều quan trọng là “kết quả cuối cùng”. “Các bộ, ngành, địa phương đã chuyển đơn, trả lời thì kết quả cuối cùng là gì, hay người dân vẫn khiếu tố tiếp?”, bà Thanh nêu.

Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, hiện Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục đôn đốc, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Ông đề nghị, giám sát cụ thể những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm.

“Trong các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài, có những vụ Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rồi nhưng tỉnh, thành phố vẫn chưa giải quyết được. Với những vụ này cần tăng cường giám sát thì chắc chắn sẽ giải quyết dứt điểm”, Phó Tổng Thanh tra nói.

Kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Dân nguyện rà soát các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài để tham gia, phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Đồng thời, đôn đốc Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tăng cường giám sát xử lý đơn thư, kịp thời ban hành văn bản đôn đốc với những trường hợp quá thời hạn.