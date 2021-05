Nghệ sĩ làm từ thiện: Chi Bảo bị phản ứng khi khuyên mọi người 'chậm lại trước khi lên án'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Chi Bảo vừa đăng tải bài viết khá dài nêu quan điểm của anh về vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện đang nổi cộm thời gian gần đây.

Cụ thể, nam diễn viên viết: “Chuyện từ thiện ở ta hay ở đâu trên thế giới này cũng có nhiều chuyện để nói, bàn luận không nguôi. Nhưng, điều mà ta thấy hoặc nghe chỉ là điều rất nhỏ so với thực tế đang diễn ra, mà chỉ cần dành chút thời gian là ta có thể khám phá được. Trong thực tế chúng ta làm được nhiều điều to lớn lắm, đáng hãnh diện lắm. Vậy xin đừng thất vọng, mất niềm tin với những gì diễn ra chưa như ý, có đáng gì đâu so với những điều chúng ta đã cống hiến, giúp đỡ nhau trong quá khứ?”

Bài viết chứa nhiều hàm ý của Chi Bảo.

Bên cạnh đó, Chi Bảo cũng đặt câu hỏi liệu rằng việc mọi người đang làm là nhằm đòi lại sự công bằng, sòng phẳng, minh bạch, công lý hay vốn muốn phục vụ cho cá nhân. Nam diễn viên “Đồng tiền sương gió” cho rằng bản thân mỗi người đều đã từng trải qua việc mắc phải sai lầm và được tha thứ, anh mong mọi người hãy chậm lại mỗi khi muốn lên án hay trách cứ ai, vì chẳng có gì còn lại khi chúng ta đè người khác xuống, chẳng ai được gì cả.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình cũng có không ít những kiến phản bác lại nam diễn viên.

Mặc dù bài đăng không nói đến đích danh ai và chỉ nếu ra quan điểm cá nhân khá ôn hòa, tuy nhiên phía dưới phần bình luận, bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều người đã liên hệ với vụ việc của nghệ sĩ Hoài Linh đang gây xôn xao gần đây và đưa ra quan điểm phản bác lại Chi Bảo: “Lỗi này của Linh là quá nặng rồi Chi Bảo ạ. Mọi người phản ứng là phải thôi. Và rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi”, một khán giả khác để lại bình luận: “Anh Bảo nói thế không đúng ạ, bản chất của từ thiện là cứu người ngay tại thời điểm người bị hoạn nạn cần giúp đỡ, đâu thể lấy tiền cứu trợ lũ lụt để từ thiện vào việc khác, em đây rất yêu quý chú Hoài Linh nhưng chuyện nào ra chuyện đó anh ạ, còn việc thiện nguyện ở đâu chẳng có này kia nhưng khi là người của công chúng và nhận sự tin tưởng vô điều kiện thì cần sự minh bạch”.

Chi Bảo cũng là một người thường xuyên đi làm từ thiện.

Chi Bảo là nam diễn viên thành công trong cả mảng truyền hình và phim điện ảnh, dù hiện tại đã gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho việc kinh doanh cũng như gia đình, nhưng những tác phẩm anh đóng đều tạo tiếng vang lớn và vẫn còn được nhớ đến tận bây giờ, có thể kể đến như: “Người đẹp Tây Đô”, “Đồng tiền xương máu”, “Cô gái xấu xí”… Anh cũng là nghệ sĩ thường xuyên được nhắc đến với các hoạt động thiện nguyện.