Ngắm quất cảnh độc lạ, thân bằng bắp đùi, giá hơn trăm triệu mỗi cây

Quất cần thăng đặc biệt ở chỗ lấy gốc to, xù xì làm điểm nhấn. Gốc cần thăng cổ thụ, to lớn (cùng họ) ghép với quất cành là tươi tốt, quả mọng, chín vàng, hoa thơm biểu trưng cho cái Tết no ấm, sum vầy. Vì thế ghép hai loại cây với nhau là sự kết hợp hoàn hảo cho năm mới, dễ hút người chơi.