Tại Hà Tĩnh, những ngày qua nhiệt độ thời tiết tăng cao, dao động từ 37-38 độ C, có những thời điểm nhiệt độ đo được trên 39 độ C. Do nắng nóng kéo dài, để kịp thời gian vụ mùa Hè Thu, nông dân nhiều nơi ở Hà Tĩnh đã chọn phương pháp ra đồng lúc nửa đêm để làm việc.