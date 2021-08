Nam thanh niên dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi khu cách ly điều trị đi tìm bạn

Chiều 7/8, Cơ quan chức năng TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã thực hiện việc dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, quê Đắk Lắk) về lại điểm cách ly điều trị ở phương Lái Thiêu.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, tổ công tác tuần tra vũ trang của Công an phường An Phú (TP Thuận An) tuần tra tại điểm giáp ranh với phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) thì phát hiện Nguyễn Văn Nam đang ở trong 1 bãi xe container.

Do có nghi vấn, tổ công tác đề nghị Nam hợp tác để kiểm tra hành chính. Tại đây, Nam khai với tổ công tác là bản thân bị dương tính SARS-CoV-2.

Tổ công tác phát hiện Nam trong bãi xe

Nam bỏ trốn khỏi khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19

Nam cho biết, vào ngày 26/7, qua test nhanh cộng đồng tại KP3, phường An Phú, TP Thuận An thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly điều trị tại Trường Tiểu học Tân Thới (phường Lái Thiêu, TP.Thuận An).

Khi được hỏi lý do vì sao bỏ trốn khỏi khu điều trị, Nam nói rằng bản thân làm nghề tự do, muốn ra ngoài để đi tìm bạn bè. Ngày 2/8, Nam leo qua tường rào điểm cách ly điều trị tại Trường Tiểu học Tân Thới để ra ngoài, sau đó đi bộ về 1 bãi xe container cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau khi xác minh, tổ công tác khẳng định lời khai của Nam là có cơ sở nên phối hợp với khu cách ly, điều trị để đưa Nam trở về tiếp tục cách ly, điều trị. Nam cũng khai rằng, sau khi bỏ trốn đã không tiếp xúc với ai, mỗi lần đi xin đồ ăn đều mang khẩu trang.