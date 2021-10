Miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục mưa to, hàng loạt tuyến đường sạt lở nghiêm trọng

TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp, trong hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Hiện đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ. Đáng chú ý, mưa lũ khiến hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài lên tới 9.670m.