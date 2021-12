Miền Bắc rét sâu về đêm, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất chỉ 10 độ C

TPO - Hôm nay 3/12, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất lên tới trên 24 độ C nhưng thấp nhất chỉ ở mức 10 độ C, vùng núi có nơi dưới 4 độ C. Trời rét, vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối.