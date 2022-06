Miền Bắc đón tháng 6 mát hơn, mưa nhiều hơn

Tháng 6 là giai đoạn đỉnh điểm của mùa hè ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ với cường độ nắng nóng gia tăng dần. Dự báo những ngày đầu tháng 6, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên; các tỉnh Bắc Trung Bộ đón đợt nắng nóng diện rộng thứ hai của mùa hè năm nay.

Cụ thể, ngày mai (2/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ.

Từ ngày 3-5/6, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Dự báo từ 6/6, nắng nóng dịu dần.

Mặc dù nắng nóng xuất hiện ngay đầu tháng nhưng theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, số ngày nắng nóng trong tháng 6 năm nay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước đó.

Sau đợt nắng nóng kể trên, từ ngày 6-9/6, mưa có xu hướng tăng trở lại. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, mưa vẫn kéo dài suốt từ đầu tháng 6, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Dự báo tổng lượng mưa trong tháng 6/2022 tại khu vực Bắc Bộ cao hơn 10- 25%, khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn 5-15%. Đặc biệt, khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc có nơi cao hơn khoảng 30-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình tháng 6/2022 tại khu vực Bắc Bộ cũng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Mùa hè năm nay đến muộn. Riêng tháng 5, miền Bắc liên tiếp đón các đợt mưa dông kỷ lục, gần như không có nắng nóng diện rộng xuất hiện. Trong khi Bắc Trung Bộ, nắng nóng cũng giảm cả về cường độ và số ngày so với những năm trước. Dự báo từ nay cho đến hết mùa hè, nắng nóng được nhận định ít gay gắt và kéo dài như trung bình nhiều năm trước.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong tháng 6, gió mùa Tây Nam hoạt động đều hơn với cường độ trung bình đến mạnh. Vì vậy, khu vực này sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.