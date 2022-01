Mang Tết ấm lên 'cổng trời' Mường Lống

Hưởng ứng chủ trương của Đảng và nhà nước “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; ngày 3/01/2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2022 tại Trường Tiểu học Mường Lống 1, huyện Kỳ Sơn.