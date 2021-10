Kỳ vọng vắc xin cho trẻ em

Mỹ

Đầu tuần này, một ủy ban cố vấn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiêm vắc xin Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Vắc xin Pfizer/BioNTech cho trẻ em có liều lượng 10 microgram, bằng 1/3 liều lượng vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên (30 microgram). Quy trình tiêm chủng gồm hai liều, mỗi liều cách nhau khoảng 3 tuần.

Nghiên cứu của Pfizer về hiệu quả của vắc xin đối với trẻ em đã được tiến hành trên khoảng 4.500 tình nguyện viên từ Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha. Pfizer cho biết vắc xin mRNA của hãng này đạt hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh trên trẻ từ 5-11 tuổi, theo Reuters.

Các tác dụng phụ thường gặp ở trẻ em là sốt, nhức đầu, ớn lạnh… Tuy nhiên, tỷ lệ gặp tác dụng phụ và mức độ tác dụng phụ ở nhóm 5-11 tuổi nhìn chung thấp hơn so với nhóm 12-15 tuổi. Các nhà khoa học của FDA đã kết luận trong một báo cáo rằng lợi ích của việc tiêm chủng “vượt trội hơn hẳn” so với nguy cơ gặp tác dụng phụ.

FDA dự kiến sẽ sớm cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em. Sau đó, ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ sẽ nhóm họp vào ngày 2/11 để đưa ra khuyến nghị cuối cùng. Nếu quá trình này diễn ra suôn sẻ, 28 triệu trẻ em Mỹ được tiêm vắc xin từ đầu tháng 11.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, một số bang của Mỹ đã bắt đầu đặt hàng vắc xin để sẵn sàng tiêm ngay khi cơ quan y tế cho phép. “Khi FDA và CDC chấp thuận việc tiêm vắc xin cho trẻ em, hàng triệu liều vắc xin sẽ lập tức được chuyển đến hàng chục nghìn phòng khám nhi, phòng khám gia đình, bệnh viện nhi, nhà thuốc…”, Jeff Zient - điều phối viên nhóm ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng cho biết.

Trung Quốc

Trong khi Mỹ sử dụng vắc xin mRNA (công nghệ mới) để tiêm cho trẻ em và chỉ giảm liều so với người lớn, thì Trung Quốc sử dụng loại vắc xin ngừa COVID-19 được sản xuất theo công nghệ bất hoạt truyền thống.

Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 3-11 tuổi ở Trung Quốc được tiến hành trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và một đợt dịch mới bùng phát ở các tỉnh phía Bắc.

Đi đầu trong chiến dịch này là các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Hải Nam và Chiết Giang. Các tỉnh Phúc Kiến và An Huy cũng sẽ công bố kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em trong những ngày tới. Trẻ em từ 3-11 tuổi được tiêm vắc xin bất hoạt Sinopharm và Sinovac do Trung Quốc sản xuất. Hai mũi vắc xin tiêm cách nhau ít nhất 3 tuần, theo Global Times.

Tao Lina - một chuyên gia về vắc xin ở Thượng Hải - cho biết trẻ em được khuyến cáo nên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vì có thể trở thành nguồn lây bệnh cho những người lớn tuổi trong gia đình.

Trước những lo ngại về tính an toàn của vắc xin đối với trẻ em, ông Tao Lina nhấn mạnh vắc xin dạng bất hoạt rất an toàn cho trẻ, vì có công nghệ sản xuất giống với nhiều loại vắc xin khác từng được tiêm cho trẻ em như vắc xin ho gà, bại liệt, cúm…

Ông nói thêm rằng so với vắc xin bất hoạt, loại vắc xin protein tái tổ hợp sắp được ra mắt thậm chí còn tốt hơn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì vắc xin này cùng công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan B dành cho trẻ sơ sinh, thường được tiêm cho trẻ trong vòng 24 giờ sau sinh.

Các quốc gia khác

Đến thời điểm hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Một số nước sử dụng 2 liều vắc xin Pfizer/BioNTech liều tương tự người trưởng thành. Một số nước như Anh và Na Uy tuy sử dụng vắc xin Pfizer/BioNTech nhưng chỉ tiêm một liều duy nhất. Trong khi đó tại Israel, trẻ em từ 12 tuổi đã bắt đầu được tiêm vắc xin liều thứ 3 từ tháng 8, theo Reuters.

Với nhóm dưới 12 tuổi, việc tiêm chủng mới chỉ được triển khai ở một số quốc gia, chủ yếu sử dụng vắc xin nội địa và vắc xin bất hoạt của Trung Quốc.

Tại Cuba, vắc xin nội địa đã được tiêm cho trẻ em từ 2 tuổi. Tại Ấn Độ, Ủy ban cố vấn khuyến nghị sử dụng vắc xin nội địa của Bharat Biotech cho nhóm 2-18 tuổi.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã triển khai tiêm vắc xin Sinopharm của Trung Quốc cho nhóm 3-17 tuổi. Campuchia sử dụng cả vắc xin Sinovac và Sinopharm cho nhóm 6-11 tuổi, theo Xinhua.

Tại Chile, vắc xin Sinovac của Trung Quốc được phê duyệt để sử dụng cho trẻ em trên 6 tuổi. Ngày 27/10, Bahrain phê duyệt sử dụng vắc xin Sinopharm cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi.

Tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em được đánh giá là khá thấp so với người trưởng thành. Tuy nhiên, số trẻ nhiễm bệnh ở Mỹ đã tăng lên trong thời gian vừa qua vì sự lây lan của biến thể Delta. Dữ liệu từ Học viện Nhi khoa Mỹ cho thấy hơn 500 trẻ em ở nước này đã tử vong do COVID-19.