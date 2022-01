Không gắn camera trên ô tô, tài xế ngỡ ngàng với số tiền nộp phạt

TPO - Do trên xe không lắp camera giám sát hành trình theo quy định mới, tài xế chạy thuê "ngơ ngác" khi nghe số tiền phải nộp phạt, thậm chí có trường hợp cho rằng “gắn như thế tôi cũng chưa thấy có hiệu quả gì”.

Video tài xế bị CSGT xử phạt

Sáng nay (5/1), đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã lập chốt xử phạt những phương tiện kinh doanh vận tải chưa lắp camera tại vòng xoay An Lạc - quận Bình Tân.

Lực lượng CSGT kiểm tra ngẫu nhiên các xe khách 16 và 24 chỗ

Trong hơn 1 giờ lập chốt, lực lượng CSGT đã kiểm tra ngẫu nhiên 6 phương tiện và hầu hết các phương tiện đều chấp hành nghiêm chỉnh việc chuyển đổi từ biển số trắng sang biển số vàng và lắp đặt đầy đủ camera giám sát trên xe.

Một tài xế xe khách 24 chỗ chỉ chỗ lắp camera hành trình trên xe mình

“Mình có nghe quy định lắp camera này từ nhiều tháng trước, nhưng nếu gắn mà để giám sát hành trình phía trước xe thì được nhưng đằng này trong quy định lại kêu gắn quay luôn cả bên trong cabin xe thì mình không biết nó có hiệu quả gì?” một nam tài xế khác chia sẻ.

Tài xế vi phạm lỗi không lắp camera trên xe bị CSGT yêu cầu lập biên bản

Tuy nhiên, vẫn có phương tiện chưa chấp hành với lý do "gắn không kịp" dù nghị định 10 về xử phạt các phương tiện kinh doanh vận tải không lắp camera hành trình đã được quy định trước ngày 1/7/2021.

Người vi phạm chấp hành ký biên bản vi phạm

Lúc 12h50, tổ công tác cho dừng xe khách loại 16 chỗ của một tài xế tên N.V.T, qua kiểm tra chiếc xe khách do tài xế T điều khiển không có gắn camera giám sát trên xe nên tiến hành lập biên bản xử phạt.

Theo tài xế T cho biết, bản thân mình đã nghe đến việc có quy định đổi biển số trắng sang biển số vàng và lắp camera giám sát trên xe từ nhiều ngày trước tết Dương Lịch nhưng "do xe này không phải tôi là chủ nên tôi cũng không biết phải như thế nào...".

Theo khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định trước ngày 01/7/2021. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Với những mức xử phạt như sau: - Đối với người điều khiển xe ô tô: Phạt tiền từ 1.000.000đ - 2.000.000đ người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. - Đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải: Phạt tiền từ 5.000.000đ - 6.000.000đ đối với cá nhân, từ 10.000.000đ - 12.000.000đ đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. - Đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải: Phạt tiền từ 5.000.000đ - 6.000.000đ đối với cá nhân, từ 10.000.000đ - 12.000.000đ đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.