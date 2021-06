Khống chế đối tượng đòi công an cấp xe đặc chủng cùng 5 tỷ đồng

Ngày 15/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ đối tượng Lê Bảo Xuyên (35 tuổi, tạm trú tại tổ 6, Kp 7 Long Bình, TP Biên Hòa) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công người phụ nữ bị chồng khống chế, đe dọa giết.

Đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, vào lúc 21h30 ngày 14/6, Công an phường Long Bình nhận được tin báo của người dân về việc chị L.T.N 31 tuổi, đang bị chồng là Lê Bảo Xuyên dùng dao khống chế, đe dọa giết.

Ngay sau đó, công an phường triển khai lực lượng phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, CS113 và đội CSPCCC & CNCH Công an thành phố Biên Hòa nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy lực lượng chức năng đến, Xuyên khoá cửa sắt phía trước căn nhà, rồi dùng 1 con dao kề vào cổ chị N. la hét, đe doạ nếu lực lượng công an phá cửa vào nhà, thì Xuyên sẽ đâm chết chị N.

Đồng thời yêu cầu Công an TP Biên Hòa cấp cho Xuyên một xe ô tô đặc chủng kèm theo 5 tỷ đồng và nhiều yêu sách khác. Xuyên đe dọa nếu không được đáp ứng thì sẽ giết chị N.

Lực lượng công an, nhận thấy đối tượng Xuyên có biểu hiện “ngáo đá” và rất manh động, nên thực hiện thuyết phục đối tượng buông hung khí, đồng thời trấn an tinh thần chị N. Sau nhiều giờ đồng hồ thương thuyết, đối tượng vẫn ngoan cố không hợp tác, nên tổ công tác đã phá cửa sau tiếp cận gần đối tượng. Đến 2h ngày 15/6, lợi dụng lúc Xuyên mất cảnh giác, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng và giải cứu thành công chị N. an toàn.

Bước đầu làm việc tại cơ quan Công an, Xuyên khai nhận trước đó có sử dụng chất ma túy và nghĩ vợ mình có tình cảm bên ngoài nên khống chế vợ để giết. Công an thành phố Biên Hòa đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân sau khi được đưa đến bệnh viện theo dõi, hiện sức khỏe đã ổn định.