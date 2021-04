Khởi tố vụ giao 'đất vàng' làm dự án BT, hai bộ vào cuộc ghìm cơn sốt đất 'điên đảo'

Hai bộ cùng loạt địa phương vào cuộc cơn sốt đất 'điên đảo' khắp nơi

Tình hình thị trường bất động sản thời gian vừa qua tại một số địa phương đã, đang xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính, nâng cấp hệ thống hạ tầng và việc triển khai các dự án lớn tại các địa phương… để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản (quyền sử dụng đất, nhà ở chưa đảm bảo điều kiện pháp lý đưa vào kinh doanh, giao dịch,…) gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để lợi dụng trục lợi.

Hàng loạt tỉnh thành cảnh báo, ngăn chặn tình trạng "sốt đất ảo", thổi giá đất.

Trước tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và hàng loạt địa phương vào cuộc đưa ra cảnh báo để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá đất. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo nào ký giao 'đất vàng' trường Chính trị Khánh Hoà cũ cho doanh nghiệp?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Dự án Gold Coast đã được Công ty Thanh Yên đưa vào hoạt động.

Trong vụ việc này, nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký duyệt cho doanh nghiệp thâu tóm khu “đất vàng” này không thông qua đấu thầu, đấu giá đất theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Đại dự án BĐS ở Bình Dương bị xử lý vì xây dựng không phép

Dự án khu đô thị An Phú Long Garden (Bình Dương) do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hoàng Gia Phú làm chủ đầu tư trên diện tích hàng chục ha đất vừa bị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt 40 triệu đồng, đề nghị ngưng thi công vì xây dựng không phép.

Dự án Khu nhà ở nông thôn nhưng được chủ đầu tư giới thiệu với tên gọi khác là Khu đô thị An Phú Long Garden.

Trước đó, dự án Khu nhà ở nông thôn xã An Long dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng đã quây tôn, treo bảng quảng cáo với tên dự án khu đô thị sinh thái An Phú Long Garden. Dự án do Công ty Hoàng Cát Group là đơn vị phát triển dự án. (Xem chi tiết)

Cao ốc 8B Lê Trực bất ngờ thay tên

Sau khi cao ốc 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) khắc phục xong vi phạm về trật tự xây dựng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần may Lê Trực bất ngờ đổi tên dự án thành “Discovery Central” và rao bán căn hộ.

Chủ đầu tư cao ốc 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ đổi tên dự án thành chung cư Discovery Central.

Được biết, đây không phải là lần đầu dự án 8B Lê Trực đổi tên. Trước đó, năm 2015 dự án được biết đến với tên 8B Lê Trực – một biểu tượng công trình vi phạm xây dựng của Thủ đô, đến năm 2018, dự án bất ngờ đổi tên thương mại thành 67 Trần Phú – Discovery Complex 2. (Xem chi tiết)

Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện nhiều sai phạm tại cụm chung cư cán bộ

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành kết luận thanh tra liên quan đến kinh phí bảo trì tại 3 dự án của Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 trong đó có dự án cụm nhà chung cư Văn phòng Quốc hội.

8 căn hộ trên tầng 21 chung cư Văn phòng Quốc hội tự ý cải tạo sửa chữa mái biến sân thượng chung cư thành "sân vườn" nhà mình.

Theo đó, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của ban quản trị liên quan đến phí bảo trì, sở hữu chung riêng tại chung cư trên. (Xem chi tiết)

Lãnh đạo nơi giá đất sôi sục từng giờ ở Hà Nội lên tiếng về 'cơn sốt'

Thời gian qua thị trường bất động sản khu vực Đông Anh trải qua nhiều cơn “sốt đất”. Theo khảo sát của PV, chỉ trong đầu tháng 3 trở lại đây giá đất ở Đông Anh tăng chóng mặt, thậm chí tăng từng giờ, từng ngày khi nhiều nơi giá đất tăng từ 15-20%, có những nơi tăng đến 50%. Không chỉ giá đất thổ cư mà giá đất tại các dự án nhà ở, các khu đấu giá đất cũng liên tục "nhảy múa".

Giá đất Đông Anh liên tục "nhảy múa" thời gian qua.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho rằng, giá đất trên địa bàn thời gian qua tăng “nóng” một phần do khung giá đất điều chỉnh tăng, thông tin về đồ án quy hoạch sông Hồng..., bên cạnh đó là do có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến sự phát triển của Đông Anh. (Xem chi tiết)

Thanh tra chỉ loạt sai phạm trong xây dựng TTTM, chuyển đổi chợ ở Hưng Yên

Tại dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến (TP Hưng Yên), Cty TNHH đầu tư phát triển Hoàng Phát xây dựng 31 kiot không phù hợp với quy hoạch, xây dựng 18 kiot dọc cổng chợ chính chưa được cấp phép xây dựng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tồn tại, vi phạm của hàng loạt dự án xây dựng trung tâm thương mại, chuyển đổi chợ tại tỉnh Hưng Yên như: dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến, dự án chợ Bao Bì và nhà thương mại Phố Nối, dự án chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh tại huyện Văn Lâm... (Xem chi tiết)

Nha Trang sẽ cưỡng chế chuỗi cửa hàng xây trái phép chuyên đón khách nước ngoài

UBND TP Nha Trang vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng lên phương án cưỡng chế chuỗi 7 cửa hàng xây trái phép chuyên đón khách nước ngoài ở đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP Nha Trang gồm: Cửa hàng tơ lụa May Mắn, quán cà phê Xin Chào, cửa hàng Bùi Tố Hùng, cửa hàng đặc sản Việt Nam, dãy nhà trọ phía sau Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Phúc La, nhà hàng Cao Hùng và cửa hàng Only Love Jewellyery.

Cửa hàng Đặc sản Việt Nam xây trái phép chuyên đón khách nước ngoài.

Đây là các công trình có quy mô từ hơn 1.000 m2 đến gần 3.000 m2, được xây dựng theo hình thức nhà khung thép tiền chế, mái lợp tôn để mở các cửa hàng chuyên bán nệm cao su, ngọc trai, trầm hương… cho khách du lịch người nước ngoài. (Xem chi tiết)