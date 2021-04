Khen thưởng người 'giải cứu' tê tê quý hiếm sắp bị đưa lên bàn nhậu

Sáng 19/4, UBND TP. Đà Lạt đã tổ chức khen thưởng ông Văn Dũng (48 tuổi, ngụ Tổ Sào Nam, Phường 11, Đà Lạt) do đã có ý thức trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 12/4, hay tin nhóm thanh niên ở TP. Đà Lạt vừa mua cá thể tê tê (từ một người đồng bào dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên) và đang chuẩn bị đem ra giết thịt làm mồi nhậu, ông vội đến xem thực hư thế nào.

Con Tê tê quý hiếm được giải cứu

Khi nhìn thấy con thú, nhận ra đó là loài tê tê vàng quý hiếm, ông Dũng thuyết phục nhóm thanh niên từ bỏ ý định làm thịt con thú này bởi giết động vật hoang dã quý hiếm nhóm IB là vi phạm pháp luật.

Ông đã đưa 3,5 triệu đồng cho nhóm thanh niên đi nhậu, coi như tiền “chuộc”, sau đó ông đem con tê tê giao nộp cho kiểm lâm để thả lại vào rừng.

Cùng ngày, UBND TP. Đà Lạt còn tặng giấy khen cho 6 cán bộ công an vì đã có thành tích trong phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn, triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, tàng trữ ma tuý…

6 cán bộ công an được khen thưởng

Sáu cán bộ công an được tặng giấy khen bao gồm: ông Trần Văn Hải (Phó Đội trưởng Cảnh sát Hình sự - CSHS), Nguyễn Anh Thi và Đoàn Quang Khanh (cán bộ Đội CSHS), Nguyễn Văn Sơn (Phó Trưởng Công an Phường 3), Vũ Duy Khánh và Nguyễn Văn Bình An (cán bộ Công an Phường 3).