Khai trừ khỏi Đảng nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn

Trước đó, ngày 16/2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng diễn ra kỳ họp thứ 17. Trong kỳ họp, cơ quan này đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, giai đoạn từ tháng 6/2020-9/2021 và một số cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn.

UBKT Thành ủy Hải Phòng nhận thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giai đoạn từ tháng 6/2020 – 9/2021) đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vi phạm trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Xét nội dung tính chất, hậu quả, mức độ vi phạm, UBKT Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025, (giai đoạn từ tháng 6/2020 – 9/2021) bằng hình thức “Cảnh cáo”.

Một số cán bộ, chiến sỹ công an quận Đồ Sơn trong quá trình giải quyết vụ việc nói trên đã có hành vi chỉ đạo, tiêu hủy hồ sơ ban đầu và làm lại hồ sơ, làm sai lệch hồ sơ vụ việc để không xử lý các đối tượng theo quy định. Một số cán bộ bị Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam và Bộ trưởng Công an, Giám đốc Công an TP Hải Phòng kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

UBKT Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn, gồm: Phạm Quang Tuấn – nguyên Phó trưởng Công an quận; Đinh Đình Việt – nguyên Đội trưởng Điều tra hình sự về kinh tế, ma túy; Nguyễn Hữu Cường – nguyên Đội phó Điều tra tổng hợp; Nguyễn Hữu Dũng - nguyên Phó đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn – nguyên cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tổ công tác thuộc Viện KSND Tối cao làm việc tại Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: CTV

Đối với ông Trần Tiến Quang - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Đồ Sơn, đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng và ngành công an, thiếu trách nhiệm, buông lỏng trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ, để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng tại Công an quận Đồ Sơn.

Trong quá trình giải quyết vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86, đã có hành vi chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ việc, bị cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam và bị Bộ trưởng Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý những sai phạm, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Tiến Quang.

Xét nội dung, tính chất vụ việc vi phạm trên, ngày 4/3 Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Tiến Quang – nguyên Phó trưởng phòng PC06, Công an TP Hải Phòng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn theo quy định pháp luật.