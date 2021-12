K-ICM giành chiến thắng tại giải thưởng truyền hình Châu Á lần thứ 26

Do dịch bệnh nên Giải thưởng Truyền hình châu Á (ATA 26) năm nay vẫn diễn ra với hình thức trao giải trực tuyến vào các ngày 10/12 và 11/12 tại Singapore.

Mặc dù không thể tổ chức ở những sân khấu hoành tráng nhưng sự kiện vẫn có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ nổi bật các quốc gia trong khu vực Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, Việt Nam…

ATA năm nay trao giải cho 51 hạng mục ở các lĩnh vực về Chương trình truyền hình, hạng mục digital và social, các hạng mục diễn viên, kỹ thuật và sáng tạo… Đặc biệt tại hạng mục Best Music Video (Video âm nhạc hay nhất) năm nay một lần nữa gọi tên đã gọi tên đại diện đến từ Việt Nam. MV Chim quý trong lồng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ gồm Ang Totoong Pusong Pinoy (Philippines), Yes We Can (Đài Loan), Tap Dance (Singapore), Little Singham Samundar Ka Sikandar (Ấn Độ), FukreyBoyzzz Vaanar Sena (Ấn Độ) để chạm tay đến cúp giải thưởng danh giá.