‘Hương vị tình thân’ lại khiến khán giả 'mệt mỏi', tràn vào xin vai phụ

Mới đây, trailer tập 63 bộ phim “Hương vị tình thân” phần 2 hé lộ cảnh Chiến “chó” (Anh Tuấn) giao lại cuộn băng gốc là bằng chứng minh oan cho ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam). Hẹn gặp ông Sinh ở nghĩa địa, Chiến “chó” thông báo phải đi xa một thời gian và có cơ hội sẽ quay về.

Lúc này, ông Sinh khuyên Chiến “chó” hãy suy nghĩ lại vì còn bố già ở một mình. “Mày đừng đi đâu hết, bố mày tuy vậy thôi nhưng lúc nào cũng nghĩ tới mày. Ông ấy chỉ mong mày có một gia đình êm ấm cho ông ấy vui. Mày nghĩ lại đi”- ông Sinh nói.

Tuy nhiên, Chiến “chó” gạt phắt ý tưởng này và lý giải, cậu ta và bố khắc khẩu, không thể ở gần nhau. Hơn nữa, Chiến đã sắp xếp mọi việc đâu vào đó trước khi rời đi. Khác hẳn bộ dạng thường thấy, Chiến “chó” ở tập này ăn mặc bảnh bao, tươm tất và bộ dạng khá điềm tĩnh.

Chiến "chó" giao lại cuốn băng gốc cho ông Sinh.

Trước khi đi xa, Chiến “chó” tặng cho ông Sinh món quà chính là cuộn bằng bản gốc có ghi lại cảnh ông Tấn (NSƯT Hồ Phong) ra tay làm hại bố Thy (Thu Quỳnh). Không yên tâm khi ông Sinh liên tục để bằng chứng rơi vào tay kẻ khác, Chiến “chó” căn dặn: “Giữ lấy mà làm việc với công an. Cẩn thận, đừng có để mất đấy”.

Có thể thấy, chi tiết cuộn băng ghi hình liên tục bị lấy cắp trước khi ông Sinh mang tới giao cho công an khiến khán giả ngao ngán. Thế nên, ngay sau khi nhà đài tung trailer tập 63, nhiều người xem tràn vào fanpage xin đạo diễn vai “bảo vệ bằng chứng”.

"Không biết có thêm drama bác Sinh làm mất cuộn băng để phim kéo dài thêm vài chục tập nữa mới hết phim không đây. Đạo diễn thông báo quay bổ sung thì nguy"; "Xin bác đạo diễn cho em xin vai phụ để em vào giữ hộ Bác Sinh cuộn băng chứ không may bác lại làm mất, phim kéo dài thêm 20 tập nữa mất"; "Bác Sinh đưa cuộn băng cho cháu, cháu sẽ đi nộp luôn cho công an để bác được minh oan. Chứ không bác lại để bị đánh thuốc mê rồi để mất clip. Biết đâu người của lão Tấn vẫn âm thầm truy sát bác"; “Đạo diễn cho cháu xin vai giữ băng gốc cho bác Sinh, chứ quay đi quay lại thằng nào nó lấy thì lại thêm phần 3 nữa”; “Có ai lo bác Sinh lại làm mất cuộn phim không nhỉ? Hy vọng biên tập và đạo diễn làm ơn đừng gây thêm cái vòng mệt mỏi nữa”; “Đạo diễn cho em xin vai phụ vào cầm cuốn băng cho bác Sinh được không? Chứ để bác cầm lại bị cướp mất đó, em giữ kín lắm gặp công an là em đưa ngay”; “Rồi bác Sinh cầm cuộn video gốc cẩn thận hộ cháu với ạ, nhỡ bác lại bị bỏ thuốc mê nữa thì chúng cháu cũng cực lắm”… là một số bình luận của khán giả.

Dự kiến phim “Hương vị tình thân” sẽ kết thúc ở tập 136, phần 1 gồm 71 tập, phần 2 gồm 65 tập. Tập cuối của phim dự kiến phát sóng lúc 21h thứ Tư (ngày 27/10) trên kênh VTV1.