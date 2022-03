Học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội chưa được đến trường

Chiều qua (18/3), Hà Nội gửi các cơ sở giáo dục về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khi tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Bao giờ học sinh lớp 1-6 và trẻ mầm non Hà Nội đi học là câu hỏi của nhiều phụ huynh hiện nay - Ảnh: Như Ý

Trong đó, Hà Nội đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lí kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn nhất cho học sinh, giáo viên. Sở GD&ĐT Hà Nội giao phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND các đơn vị xem xét, phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn an toàn, hiệu quả, linh hoạt.

Một số nhà quản lý giáo dục nói với PV, hiện nay theo báo cáo, tỷ lệ học sinh lớp 1-6 đang mắc COVID-19 và khỏi bệnh khá cao dù các em không đến trường. Tuy nhiên, các cơ sở chưa có ý kiến đề xuất cho đi học trở lại mà chờ ý kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT vì đối tượng này chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Khi dạy học trực tiếp, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong trường học của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT cũng như các hướng dẫn của thành phố, bám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương để kịp thời có phương án dạy cụ thể. Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu các trường học quan tâm đến học sinh cuối cấp, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị đối mặt với kỳ thi vượt cấp, thi tốt nghiệp THPT.

Sở dĩ, Hà Nội có hướng dẫn trên là do trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở GD&ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 - 12 phù hợp tình hình mới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, tuần qua tỷ lệ giáo viên và học sinh F0 trong các trường học giảm mạnh. Tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn đảm bảo và duy trì thích ứng linh hoạt theo các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của thành phố và ngành giáo dục.

Chưa tính đến trẻ mầm non, tiểu học

Ông Lê Trung Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Thường Tín, huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, tuần qua chỉ phát sinh rất ít học sinh, giáo viên mắc COVID-19. Điều đáng nói, đến nay đa số học sinh F0 đều đã khỏi bệnh, hết thời gian cách ly. Nếu từ tuần tới, UBND huyện cho phép trường học mở cửa, đa số học sinh đã đảm bảo sức khỏe để đến lớp. “Việc cho học sinh đi học thời điểm này rất có ý nghĩa vì giáo viên sẽ tận dụng thời gian để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kiểm tra, đánh giá giữa kỳ cũng như học sinh cuối cấp đỡ căng thẳng”, ông Hiệp nói.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu nói, căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế, từ đầu tuần tới, tất cả các trường THCS- THPT cho học sinh lớp 7-12 trên địa bàn đi học trực tiếp. Phòng đã tổ chức họp hiệu trưởng các trường THCS để quán triệt tinh thần, mở cửa trường học vẫn đảm bảo tất cả các phương thức dạy học nếu học sinh, giáo viên mắc COVID-19. "Các trường cũng rà soát số lượng học sinh, giáo viên đã, đang nhiễm bệnh thấy tỉ lệ F0 đang giảm nhanh chóng. Mặt khác có rất nhiều học sinh, giáo viên đã khỏi bệnh, do đó phương án đi học trở lại đảm bảo ổn định”, ông Hữu nói.

Trong khi đó, trưởng phòng GD&ĐT 1 huyện ngoại thành cho biết, với hướng dẫn mới, Sở GD&ĐT giao trách nhiệm mở hay đóng cửa trường học về cho từng quận, huyện và không áp mức độ dịch nữa.

Như vậy, đến thời điểm này, học sinh lớp 1-6 của các quận nội thành Hà Nội, trẻ mầm non toàn thành phố đã ở nhà, học trực tuyến gần trọn 1 năm học nhưng trong các phương án của Sở GD&ĐT chưa đề cập vấn đề quay lại trường học của các em. Riêng học sinh lớp 1-6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành cũng đã được đi học nhưng không lâu sau đó cũng chuyển sang học trực tuyến vì số ca F0 tăng cao. Trên các diễn đàn, phụ huynh bày tỏ sự sốt ruột khi con ở nhà, học trực tuyến quá lâu ngày nảy sinh nhiều vấn đề về tâm lý, nghiện chơi điện tử,… Mặt khác, học sinh ở nhà hiện cũng mắc COVID-19 do lây từ người nhà khá nhiều.