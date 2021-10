Hai ngày cuối tuần Bắc Bộ mưa vừa đến mưa to do không khí lạnh tăng cường

TPO - Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (30/10) đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 27/10 đến sáng nay (30/10): ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến (lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 07h ngày 30/10) từ 60-120mm; riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-220mm, có nơi trên 250mm như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 365.2mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 304.4mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 267.4mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 254.4mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 236mm...

Từ ngày 28/10 đến sáng nay (30/10), ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 07h ngày 28/10 đến 07h ngày 30/10) phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 130mm như: Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) 219.9mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 205.6mm, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) 187.2mm, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) 167.2mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 156mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (30/10) đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo:

- Từ hôm nay (30/10) đến ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa phổ biến 50-110mm, có nơi trên 130mm.

- Ngày và đêm nay (30/10), khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (30/10) đến ngày 31/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Hoà Bình

Trong 5 giờ qua (từ 4h-9h ngày 30/10), trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Hòa Bình đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: Vân Đồn (Quảng Ninh) 75,7mm, Na Rì (Bắc Kạn) 35,2mm, Cao Phong (Hòa Bình) 36,2mm...

Dự báo trong 5 giờ tới, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Hòa Bình sẽ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn và Hòa Bình đặc biệt tại các huyện: Quảng Ninh (Cẩm Phả, Hải Hà, Hoành Bồ), Bắc Kạn (Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn), Hòa Bình (Đà Bắc, Tân Lạc). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Tỉnh Quảng Ninh (Tiên Yên, Ba Chẽ), Bắc Kạn (Ngân Sơn, Bạch Thông, Ba Bể), Hòa Bình (Mai Châu, Kỳ Sơn, Lạc Thủy).