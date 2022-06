Hà Nội 'thương ngày nắng về', người dân che ô, đội áo, bịt kín mít ra đường

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội ghi nhận mức gia tăng nền nhiệt rõ rệt từ ngày 17 và kéo dài đến ngày 20/6. Nhiệt độ trong ngày cao nhất tại Thủ đô là 34-37 độ C. Nền nhiệt tăng so với những ngày qua khoảng 2-4 độ C, người dân sẽ cảm nhận không khí oi nóng rõ rệt. Trạng thái này duy trì đến hết ngày 20/6, sau đó Hà Nội và các địa phương lân cận giảm nhiệt, trở lại trạng thái mưa rào và dông với mức nhiệt 26-33 độ C.