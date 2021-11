Hà Nội khẩn cấp xây dựng thêm ô chôn lấp tại bãi rác Nam Sơn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký hai văn bản liên quan đến khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn). Theo đó, thành phố sẽ xây dựng hồ sinh học khẩn cấp tại khu đất xen kẹt rộng 10,5 ha thuộc giai đoạn 2 bãi rác Nam Sơn. Hồ chứa sinh học rộng trên 7 ha, gồm hai hồ chứa nước rỉ rác và hạ tầng kỹ thuật như tường rào, mương thoát nước, đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, cây xanh.

Chi phí xây dựng hồ sinh học gần 80 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2022. Khi hoàn thành, tổng dung tích hồ chứa khoảng 450.000 m3.

Hạng mục khẩn cấp thứ hai là ô chôn lấp rác bằng công nghệ tường vây bê tông cốt thép và ô chứa nước rác. Trong đó ô chôn lấp rộng 3 ha và ô chứa nước rác khoảng 1,2 ha. Chi phí xây dựng hai hạng mục gần 95 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2022.

Việc xây dựng các hạng mục nêu trên nhằm tăng khả năng lưu chứa nước rác, chôn lấp rác đảm bảo an ninh môi trường, an toàn phòng, chống dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dân sinh xung quanh; an toàn vận hành tiếp nhận và xử lý rác tại bãi rác Nam Sơn.

Trước đó, liên tiếp cả hai bãi rác lớn nhất Hà Nội đều gặp sự cố. Trong đó, bãi Nam Sơn (Sóc Sơn) ngừng tiếp nhận hôm 2/11 với lý do mưa lớn, hồ xử lý nước bị rò rỉ bờ bao, nguy cơ vỡ, tràn nước rác ra môi trường. Bãi Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) dừng tiếp nhận rác hồi giữa tháng 10 với lý do tương tự.