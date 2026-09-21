SỐ ĐẶC BIỆT DOANH NHÂN VIỆT NAM 2026

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp tôn vinh giới doanh nhân. Đó còn là dịp nhìn lại một mạch nguồn đẹp đẽ trong lịch sử dân tộc: từ lời gọi “ích quốc, lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường hôm nay. Trong thư gửi giới Công - Thương Việt Nam ngày 13/10/1945, khi dân tộc vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong giới Công - Thương góp sức xây dựng một nền kinh tế, tài chính “vững vàng và thịnh vượng". Người viết: “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Tám mươi mốt năm đã qua. Đất nước bước sang một chặng đường phát triển mới. Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và khát vọng làm giàu, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. Đó cũng là lời hiệu triệu đối với doanh nhân Việt Nam hôm nay. Hãy dám nghĩ lớn, làm lớn và vươn xa. Hãy mạnh dạn đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu Việt, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đừng chỉ nhìn vào lợi nhuận của hôm nay, mà hãy nhìn vào sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong mười năm, hai mươi năm tới. Doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng năng lực, chất lượng và chữ tín; tuân thủ pháp luật, bảo vệ người lao động, khách hàng và môi trường. Một doanh nghiệp chỉ thực sự lớn khi tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội. Nhà nước có trách nhiệm kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn; bảo vệ quyền sở hữu và quyền tự do kinh doanh. Còn doanh nhân phải là những người hành động, không ngừng đổi mới, tự nâng mình lên và cùng nâng tầm nền kinh tế Việt Nam. Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ tôn vinh thành công, mà còn khơi dậy một tinh thần mới: làm giàu chính đáng, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu Việt và đưa sản phẩm Việt Nam ra thế giới. Từ tư tưởng “ích quốc, lợi dân” năm 1945 đến khát vọng hùng cường, thịnh vượng hôm nay, thông điệp ấy vẫn vẹn nguyên, nhưng được nối dài bằng một tinh thần mới: doanh nhân Việt không chỉ làm giàu cho mình, mà còn cùng nhau làm giàu cho đất nước. Đoàn kết để tạo thành sức mạnh, chung bước để vươn xa, liên kết để vươn tầm và cùng nhau đưa thương hiệu, trí tuệ, sản phẩm Việt Nam ra thế giới. Làm giàu bằng lao động và trí tuệ; làm giàu cho xã hội bằng những giá trị tốt đẹp; và làm giàu cho đất nước bằng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mạnh, đoàn kết, tự tin hội nhập và đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu. TIỀN PHONG NGƯỜI TỪ CHỐI CÚI ĐẦU KHI... BẤT LỰC GỌI TÊN 44 NHỮNG NGƯỜI DÁM LÀM VIỆC LỚN 20 65 KHI NHỮNG ĐIỀU KỲ QUẶC TRỞ THÀNH CỖ MÁY KIẾM TIỀN 8 18 23 27 31 14 11 42 50 40 Làm “biệt thự” cho ong dú “Nhà máy” AI và khát vọng làm chủ công nghệ Việt Doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu với những đóng góp cho nước nhà Nghệ sĩ bước vào cuộc chơi kinh doanh 500 ngày đêm qua nét vẽ của một doanh nhân 56 52 66 Đại gia Việt: Chuyển giao quyền lực thế nào? "Bí kíp" của thương nhân Chợ Lớn Vỏ dứa Việt chinh phục thị trường Âu - Mỹ Xem người Đài Loan bảo tồn rừng 61 TRONG SỐ NÀY 06 GỠ RÀO ĐỂ KINH TẾ TƯ NHÂN LỚN MẠNH Khơi dậy tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng Làm gì để giữ nhịp tăng trưởng cao? TPHCM xây đường băng đón đại bàng Khi doanh nghiệp tư nhân gánh việc lớn cùng đất nước Giữ hồn chè cổ Tủa Chùa CHUNG BƯỚC VƯƠN XA n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN NGỌC TIẾN - TRẦN THỊ THU HÀ n Tổ chức, biên tập: Phó Tổng TKTS NGUYỄN MINH TUẤN n Mỹ thuật: KIỀU TÚ | QUANG HUY Thiết kế bìa: KIỀU TÚ n Tòa soạn: 15 HỒ XUÂN HƯƠNG - HÀ NỘI | Tel: (024) 39439664 n Phát hành: Hà Nội: 0912033213 (THU HIỀN) | Fax: (024) 39430693 TP Hồ Chí Minh: (028) 3469860 | Fax: (028) 38480015 n Chế bản tại: BÁO TIỀN PHONG n In tại CTY TNHH MTV IN QUÂN ĐỘI 1 www.tienphong.vn Bác Hồ thăm nhà máy Diêm Thống Nhất năm 1956 ẢNH: TƯ LIỆU 34 tienphong.vn GIÁ: 99.000 ĐỒNG

4 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA “Đất nước sẽ tạo ra của cải và sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn?” - câu hỏi mang tính chiến lược được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV cũng là câu hỏi lớn của nền kinh tế trong một chặng đường mới. Bởi khi nền kinh tế không thể mãi tăng trưởng bằng việc có thêm vốn, thêm lao động hay thêm dự án, điều quyết định sẽ là mỗi đồng vốn, mỗi tấc đất, mỗi hạt gạo, mỗi giờ lao động tạo ra được bao nhiêu giá trị. Một Việt Nam thịnh vượng không bắt đầu từ những con số GDP trên giấy. Nó bắt đầu từ những nhà máy được dựng lên, những con đường được mở ra, những sản phẩm Việt Nam đi ra thế giới và hơn cả là những công nghệ được làm chủ. Ở giữa dòng chảy ấy là doanh nghiệp, là doanh nhân - những người trực tiếp biến cơ hội thành sản phẩm, vốn thành việc làm, ý tưởng thành giá trị. Trong Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tháng 7/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp là “lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”. Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, vai trò của doanh nghiệp vì thế không chỉ nằm ở quy mô vốn hay số lượng doanh nghiệp, mà ở khả năng tạo ra năng suất mới, giá trị gia tăng mới và sức bật mới cho nền kinh tế. MỞ RỘNG KHÔNG GIAN TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH LỚN Tại Techcombank Investment Summit 2026 tổ chức ngày 19/9 tại Hà Nội, câu chuyện hạ tầng được đặt trong một không gian rộng hơn: đó không chỉ là những công trình được xây dựng, mà là những nền tảng có khả năng mở ra không gian phát triển mới. Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), hạ tầng giao thông cần đi trước một bước để mở ra không gian phát triển mới, kéo theo giao thương và tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bên cạnh những hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, hạ tầng số ngày càng trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế. Từ góc nhìn của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai những dự án hạ tầng phức hợp quy mô đặc biệt lớn như đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không quốc tế và phát triển đô thị theo mô hình TOD. Đây không còn là những công trình đơn lẻ mà có thể hình thành cả một hệ sinh thái gồm logistics, bảo dưỡng, thương mại, bất động sản quanh nhà ga và nhiều dịch vụ đi kèm. Với những dự án hạ tầng chiến lược, có tác động lan tỏa lớn nhưng khả năng hoàn vốn trực tiếp không cao, ông Nguyễn Anh Dũng cho rằng Nhà nước cần giữ vai trò đầu tư công chủ đạo, tạo “vốn mồi”, kết hợp với ODA và các nguồn vốn ưu đãi quốc tế. Ngược lại, với những dự án có khả năng vận hành, khai thác và hoàn vốn tốt, cần có cơ chế thu hút tối đa khu vực tư nhân. Cùng góc nhìn về sự đa dạng nguồn lực, ông Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh tín dụng ngân hàng là nguồn vốn quan trọng nhưng không thể là nguồn vốn duy nhất cho các dự án hạ tầng quy mô lớn; cần huy động đồng bộ từ ngân sách Nhà nước, vốn ngân hàng, ODA, vốn vay các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị của một công trình, vì thế, không chỉ nằm trong chính công trình ấy, mà còn ở những hoạt động kinh tế được đánh thức phía sau: những tuyến NGUỒN LỰC MỚI CHO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI ĐIỆN, ĐƯỜNG, TRƯỜNG, TRẠM; SÂN BAY, ĐƯỜNG SẮT, LOGISTICS, NĂNG LƯỢNG, ĐÔ THỊ, HẠ TẦNG SỐ, TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐANG MỞ RA NHỮNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI. logistics mới, vùng sản xuất mới, dòng vốn mới và những không gian tăng trưởng mới. KHI TIỀN KHÔNG CHỈ LÀ TIỀN… Tăng trưởng càng cao, nhu cầu về vốn càng lớn. Cũng tại sự kiện này, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, cho biết theo tính toán của ngân hàng, nếu Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng GDP 10%, nhu cầu hình thành vốn trong 5 năm tới có thể lên tới khoảng 1.100 tỷ USD. TỪ NGUỒN LỰC QUỐC GIA KHÁNH HUYỀN VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MỘT NGƯỠNG CỬA MỚI CỦA PHÁT TRIỂN, VỚI KHÁT VỌNG DUY TRÌ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CAO, HƯỚNG TỚI TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ VÀ XÂY DỰNG MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG. MUỐN ĐI XA TRÊN HÀNH TRÌNH ẤY, ĐẤT NƯỚC KHÔNG CHỈ CẦN THÊM NGUỒN LỰC, MÀ PHẢI BIẾN NHỮNG NGUỒN LỰC ẤY THÀNH SẢN PHẨM, VIỆC LÀM, CÔNG NGHỆ VÀ CỦA CẢI. “Đất nước sẽ tạo ra của cải và sức cạnh tranh bằng cách nào trong dài hạn?” - câu hỏi mang tính chiến lược được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV cũng là câu hỏi lớn của nền kinh tế trong một chặng đường mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Việt Nam thịnh vượng ĐẾN Phát triển hạ tầng mở ra không gian phát triển

5 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA Trong đó, riêng phát triển hạ tầng và những khoản đầu tư phục vụ chuyển đổi mô hình kinh tế có thể cần khoảng 500 tỷ USD. Những con số này cho thấy không thể trông chờ tất cả nhu cầu vốn của nền kinh tế vào ngân hàng. Tiền cho nền kinh tế phải đến từ nhiều nguồn: ngân sách Nhà nước, tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư và chính nguồn vốn của doanh nghiệp. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh: cần phát triển cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời bảo đảm kỷ luật thị trường và kiểm soát rủi ro. Khi một doanh nghiệp đủ lớn, đủ minh bạch để bước ra thị trường, việc huy động vốn không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực phát triển mà còn thúc đẩy doanh nghiệp nâng chuẩn quản trị, minh bạch và năng lực cạnh tranh. Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell tái phân loại từ Thị trường Cận biên (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market). Dấu mốc này mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch, quản trị và chất lượng doanh nghiệp. ĐỒNG VỐN PHẢI THÀNH CỦA CẢI Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, gần 206.400 doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động. Trong đó, gần 138.100 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký gần 1,71 triệu tỷ đồng; tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, hơn 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5% so với cùng kỳ. Những con số ấy cho thấy vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là có thêm bao nhiêu doanh nghiệp, mà là làm thế nào để doanh nghiệp đứng vững, lớn lên, nâng năng suất và biến nguồn lực thành giá trị. Câu chuyện của Tập đoàn Hòa Phát là một ví dụ. Từ nhu cầu của những công trình lớn trong nước, doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội phát triển năng lực sản xuất thép, tham gia sâu hơn vào các dự án công nghiệp và từng bước nâng vị trí trong chuỗi sản xuất. Nói về cơ hội từ đường sắt tốc độ cao, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, từng nhấn mạnh: “Nếu Chính phủ không có những ưu tiên đặc biệt thì cơ hội sẽ bị bỏ lỡ”. Điều đáng nói không chỉ là bán thêm sản phẩm, mà từ nhu cầu của đất nước, doanh nghiệp hình thành năng lực sản xuất mới, làm chủ công nghệ và tạo thêm sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt. Đó cũng là bài toán của doanh nghiệp Việt Nam hôm nay. Không thể chỉ lớn bằng số lượng. Muốn đi xa, doanh nghiệp phải lớn bằng công nghệ, quản trị, con người và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Vì thế, mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030 chỉ có ý nghĩa khi phía sau con số ấy là một cộng đồng doanh nghiệp có sức sống và năng lực cạnh tranh cao hơn. Muốn có doanh nghiệp lớn, trước hết phải có một lớp doanh nghiệp nhỏ và vừa không ngừng lớn lên. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định: doanh nghiệp nhỏ và vừa phải “trở thành nền tảng vững chắc và nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn”. Nhưng doanh nghiệp muốn lớn không thể chỉ chờ vào vốn. Vốn có thể mua một nhà máy, nhưng không thể mua ngay năng lực quản trị. Tiền có thể mua máy móc, nhưng không thể thay thế con người biết làm chủ công nghệ. Cơ hội có thể mở ra, nhưng doanh nghiệp phải đủ sức biến nó thành kết quả. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, nói về định hướng phát triển năng lượng tái tạo: “Thay vì bỏ đi, cần tận dụng để tạo ra giá trị”. Đó cũng là cách nhìn rộng hơn về nguồn lực. Tài nguyên chỉ có giá trị khi được sử dụng; vốn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đầu tư đúng chỗ; công nghệ chỉ tạo ra sức mạnh khi có người làm chủ. Nguồn lực là điểm xuất phát. Doanh nhân là người biến nguồn lực ấy thành giá trị. TRAO TRUYỀN CHO THẾ HỆ DOANH NHÂN MỚI Khi nền kinh tế phát triển, một điều khác cũng diễn ra: của cải tư nhân ngày càng được tích lũy. Theo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, Việt Nam có khoảng 1.233 cá nhân có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, và con số này được dự báo có thể tăng lên khoảng 1.960 người vào năm 2031. Những con số ấy không chỉ kể câu chuyện về những người giàu lên. Nó đặt ra một câu hỏi khác: điều gì sẽ được trao lại cho thế hệ sau? Một nhà máy có thể được thừa kế. Một khu đất, một danh mục tài sản có thể được chuyển giao. Nhưng khả năng tạo ra tài sản thì không thể sang tên. Thế hệ sau có thể nhận một doanh nghiệp lớn, nhưng để giữ được và làm nó lớn hơn, họ phải học cách quản trị trong những lúc khó khăn, đổi mới khi thị trường thay đổi, giữ đạo đức kinh doanh và hiểu trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Đó cũng là lý do câu chuyện doanh nhân hôm nay không chỉ là câu chuyện làm giàu. Mà là câu chuyện làm ra của cải như thế nào, giữ gìn nó ra sao và trao lại cho thế hệ sau điều gì. Một thế hệ có thể mở đường, xây cầu, dựng nhà máy và tạo nên những cơ nghiệp lớn. Nhưng một đất nước chỉ thực sự thịnh vượng khi thế hệ sau không chỉ nhận lại những gì cha anh để lại, mà còn đủ năng lực để làm nó tốt hơn, lớn hơn và có ích hơn. Tài sản có thể trao lại. Nhà máy có thể trao lại. Doanh nghiệp có thể trao lại. Nhưng năng lực tạo ra thịnh vượng thì phải được truyền lại. Đó có lẽ mới là giá trị lớn nhất một thế hệ doanh nhân có thể để lại cho đất nước. n NHỮNG CON SỐ CỦA CHU KỲ PHÁT TRIỂN MỚI 10% – KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GDP CAO. 1.100 TỶ USD – ƯỚC TÍNH NHU CẦU HÌNH THÀNH VỐN TRONG 5 NĂM NẾU VIỆT NAM ĐI THEO QUỸ ĐẠO TĂNG TRƯỞNG GDP 10%. 500 TỶ USD – ƯỚC TÍNH NHU CẦU CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH TẾ TRONG 5 NĂM TỚI. 206.400 – DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI VÀ QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2026. 2 TRIỆU – MỤC TIÊU SỐ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG VÀO NĂM 2030. Cao tốc Hà Nội - Lào Cai đang mở rộng tạo điều kiện kết nối giao thương lên Tây Bắc “Cộng đồng doanh nghiệp là “lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”. Thủ tướng Chính phủ LÊ MINH HƯNG

6 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA GỠ RÀO ĐỂ KINH TẾ TƯ NHÂN TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN XỨNG TẦM Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Đảng xác định, phải phát triển bứt phá và tăng tốc toàn diện, hướng tới hiện thực 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong các động lực phát triển, thì kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất. Mục tiêu đặt ra là ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng quốc tế; cùng cả nước xây dựng nên một Việt Nam năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và phát triển thịnh vượng. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết cũng nhấn mạnh quan điểm, tất cả các cơ chế, chính sách được xây dựng đều dựa trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể; mọi chính sách được thiết kế ra phải xoay quanh việc phục vụ, kiến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển; bỏ cơ chế “xin – cho”, từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” – một tư duy an toàn nhưng kìm hãm sự phát triển… Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vừa qua đã thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có những nội dung về phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân xứng tầm trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam nhấn mạnh, phải hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển; doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có năng lực làm chủ công nghệ, vị trí quan trọng trong các ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển hiện đại. Tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp đầu chuỗi và hệ sinh thái công nghiệp có năng lực cạnh tranh cao gắn với nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của lực lượng doanh nghiệp Việt Nam. Tinh thần xuyên suốt trong những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được kịp thời giải quyết, không để tồn tại các “điểm nghẽn”, rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân. Phải sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước… THỂ CHẾ THÔNG, DOANH NGHIỆP THUẬN Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào tháng 7/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thể chế không còn là điểm nghẽn, song hoàn thiện thể chế vẫn phải tiếp tục để trở thành nền tảng kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng với đó là yêu cầu cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính để làm sao giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ và tăng niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Bởi với doanh nghiệp, thời gian cũng là chi phí; sự thiếu rõ ràng cũng là một loại rủi ro; còn sự chậm trễ, nếu lặp đi lặp lại, sẽ trở thành lực cản đối với cả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một yêu cầu khác của người đứng đầu Chính phủ cũng được nhìn nhận như một điểm nhấn trong cải cách: tăng tính liên thông trong xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Một bộ, ngành giải quyết được một vấn đề thì câu trả lời không nên chỉ dừng lại ở doanh nghiệp đã nêu câu hỏi. Kết quả ấy cần được chia sẻ tới các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố để những nơi gặp trường hợp tương tự có thể chủ động áp dụng. Đây không chỉ là chuyện chia sẻ thông tin. Đó là cách để tránh một nghịch lý trong quản lý: một vấn đề đã có lời giải nhưng doanh nghiệp khác vẫn phải mất thời gian đi tìm lại lời giải ấy. Cải cách, vì thế, không chỉ là bỏ bớt một thủ tục. Cải cách còn là làm cho bộ máy biết “nhớ” những gì mình đã giải quyết, biết chia sẻ cách làm và quan trọng nhất, không bắt người dân, doanh nghiệp phải trả thêm chi phí cho những vòng lặp không cần thiết. Tinh thần “khẩn trương – quyết liệt – hiệu quả – không né tránh – không đùn đẩy”cũng phải được thể hiện rõ ràng. Phân cấp, phân quyền càng mạnh, trách nhiệm càng phải rõ. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó chính là yêu cầu “PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN – ĐÒN BẨY CHO MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG” LÀ THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐẶT RA CÁCH ĐÂY HƠN MỘT NĂM. TỪ ĐÓ ĐẾN NAY, VỚI MỤC TIÊU ĐƯA KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC GIA, ĐẢNG ĐÃ LIÊN TỤC CÓ NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, QUYẾT SÁCH LỚN, MỞ ĐƯỜNG CHO KHU VỰC NÀY PHÁT TRIỂN... biến quyền được giao thành trách nhiệm phải làm. Trong khi đó, Quốc hội cũng đã thể hiện tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất nhằm thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8/2026), Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật. Nhiều quyết định hướng tới tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực. Phát biểu bế mạc kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả. Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. n TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP DIỄN RA VÀO THÁNG 7/2026, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NHẤN MẠNH, THỂ CHẾ KHÔNG CÒN LÀ ĐIỂM NGHẼN, SONG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VẪN PHẢI TIẾP TỤC ĐỂ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ HƠN. LỚN MẠNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam, năm 2024 ẢNH: TTXVN

7 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA ĐBQH TẠ VĂN HẠ (ĐOÀN ĐÀ NẴNG): NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO, DOANH NGHIỆP HÀNH ĐỘNG Điều doanh nghiệp cần trước hết là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và đủ không gian để sáng tạo, phát triển. Doanh nhân có thể chấp nhận những rủi ro vốn có của thị trường, công nghệ hay cạnh tranh, nhưng không nên để họ phải gánh thêm những rủi ro không đáng có xuất phát từ sự thiếu rõ ràng, thiếu ổn định của thể chế. Hoàn thiện thể chế không đơn thuần là làm thêm luật, sửa thêm luật, mà quan trọng hơn là kiến tạo một hệ thống pháp luật thực sự mở đường cho phát triển. Thể chế phải tạo điều kiện để các nguồn lực được vận động thông suốt; đất đai được khơi thông, dòng vốn được đưa tới những nơi có khả năng tạo ra giá trị, nguồn nhân lực được giải phóng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển. Chúng ta cần nhìn nhận doanh nghiệp, doanh nhân bằng một tâm thế cởi mở hơn: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp hành động. Nhà nước không làm thay doanh nghiệp, mà tập trung xây dựng luật chơi công bằng, minh bạch; phát triển hạ tầng; bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh theo pháp luật và tạo điều kiện để doanh nghiệp cạnh tranh bằng chính năng lực của mình. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp và doanh nhân cũng phải tự vươn lên bằng năng suất, chất lượng, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng chinh phục thị trường. Khi mỗi bên làm tốt phần việc của mình, thể chế sẽ trở thành bệ phóng thay vì rào cản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tinh thần “chung bước vươn xa” vì thế trước hết phải bắt đầu từ sự đồng hành: Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp; doanh nghiệp đồng hành với người lao động; doanh nghiệp lớn đồng hành với doanh nghiệp nhỏ; và các doanh nghiệp Việt Nam cùng đồng hành để vươn ra thị trường thế giới. ĐBQH NGUYỄN NGỌC VIỆT (ĐOÀN HÀ NỘI): DOANH NHÂN CẦN “SÂN CHƠI” RÕ RÀNG, CÔNG BẰNG Điều doanh nghiệp cần nhất hiện nay không hẳn là thêm những ưu đãi, mà là một môi trường chính sách có thể dự báo được - nơi các quy tắc rõ ràng và việc thực thi ổn định. Doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận rủi ro của thị trường, nhưng điều khó chấp nhận hơn là không biết chính sách sẽ thay đổi ra sao, hoặc cùng một quy định nhưng mỗi nơi lại có cách hiểu và cách thực hiện khác nhau. Có ba điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ. Trước tiên là sự chồng chéo giữa các luật và thủ tục. Một dự án đầu tư thường đồng thời liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, thuế... Mỗi quy định đều có lý do và mục tiêu riêng, nhưng khi đặt cạnh nhau, doanh nghiệp có thể phải đi qua quá nhiều“cửa”. Vì vậy, cần rà soát từ góc nhìn của một dự án cụ thể, thay vì chỉ nhìn từng đạo luật riêng lẻ; đồng thời xác định một đầu mối chịu trách nhiệm chính đối với từng nhóm thủ tục. Bên cạnh đó, chi phí tuân thủ còn lớn. Chi phí này không chỉ là những khoản doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước, mà còn bao gồm chi phí tư vấn, thời gian chờ đợi và cả chi phí cơ hội phát sinh khi dự án bị chậm tiến độ. Theo tôi, cần chuyển từ cách kiểm soát đồng loạt sang quản lý theo mức độ rủi ro: những lĩnh vực có rủi ro cao thì kiểm tra chặt chẽ hơn, còn những doanh nghiệp có quá trình tuân thủ tốt thì nên được giảm bớt thủ tục. Cuối cùng là khâu thực thi pháp luật. Điều doanh nghiệp e ngại nhất là tình trạng luật quy định một cách nhưng mỗi địa phương, mỗi THỂ CHẾ MỞ ĐƯỜNG, LUÂN DŨNG Thủ tướng Lê Minh Hưng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa ẢNH: NHẬT BẮC TRAO ĐỔI VỚI TIỀN PHONG, CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHO RẰNG, ĐỂ DOANH NGHIỆP YÊN TÂM ĐẦU TƯ, ĐỔI MỚI VÀ VƯƠN XA, ĐIỀU CỐT LÕI LÀ MỘT THỂ CHẾ MINH BẠCH, ỔN ĐỊNH, CÓ KHẢ NĂNG DỰ BÁO. NHÀ NƯỚC CẦN KIẾN TẠO, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, TẠO SÂN CHƠI CÔNG BẰNG; DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG HÀNH ĐỘNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC, CÙNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN. cán bộ lại có cách hiểu khác nhau. Cần tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật dựa trên dữ liệu thực tế, đồng thời số hóa toàn trình các thủ tục để hồ sơ đi đến đâu, ai đang xử lý, vì sao chậm đều có thể được theo dõi, minh bạch và gắn với trách nhiệm cụ thể. Doanh nhân không mong một sân chơi dễ dàng, mà cần một sân chơi rõ ràng, công bằng và có thể dự báo được. Khi nghĩa vụ được biết trước, quyền lợi được bảo vệ và pháp luật được thực thi nhất quán, doanh nghiệp sẽ tự tin hơn trong việc bỏ vốn, làm những việc lớn hơn và làm giàu chính đáng, qua đó tạo thêm nguồn lực căn bản cho một nền kinh tế phát triển bền vững. ĐBQH TRỊNH THỊ TÚ ANH (ĐOÀN LÂM ĐỒNG): DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT RÕ MÌNH ĐƯỢC LÀM GÌ Để doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm đầu tư, kinh doanh và làm giàu chính đáng, trước hết phải tạo được một môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Doanh nghiệp không chỉ cần chính sách thông thoáng mà quan trọng hơn là phải biết rõ mình được làm gì, phải đáp ứng điều kiện gì, chi phí tuân thủ ra sao và rủi ro pháp lý ở đâu. Vì vậy, cải cách thể chế cần chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm, “xin – cho”sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn và hậu kiểm phù hợp; đồng thời tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước và bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Một vướng mắc khác cần được tháo gỡ là chi phí tiếp cận nguồn lực còn cao. Doanh nghiệp phải được tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số và dữ liệu một cách minh bạch, bình đẳng và theo cơ chế thị trường. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, tín dụng và nguồn nhân lực để tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, đối với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chúng ta cần một cách tiếp cận khác: không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp “làm đề tài” mà phải tạo điều kiện để công nghệ được nghiên cứu, thử nghiệm, thương mại hóa và mở rộng thị trường. Cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho R&D, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực; kết nối thực chất hơn giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời có cơ chế chia sẻ rủi ro trong hoạt động đổi mới sáng tạo. n DOANH NGHIỆP VƯƠN XA “Hoàn thiện thể chế không đơn thuần là làm thêm luật, sửa thêm luật, mà quan trọng hơn là kiến tạo một hệ thống pháp luật thực sự mở đường cho phát triển”. ĐBQH TẠ VĂN HẠ “Một chính sách có thể rất tiến bộ nhưng nếu doanh nghiệp phải xin nhiều loại giấy phép, hoặc mỗi cơ quan hiểu và áp dụng quy định theo một cách khác nhau thì chi phí kinh doanh vẫn rất lớn”. ĐBQH TRỊNH THỊ TÚ ANH “Tôi cho rằng, điều tạo dựng niềm tin lớn nhất cho doanh nhân vẫn là an toàn pháp lý: quyền tài sản được tôn trọng, hợp đồng được bảo vệ, chính sách có tính ổn định và khi có những thay đổi lớn thì doanh nghiệp có đủ thời gian chuyển tiếp để thích ứng”. ĐBQH NGUYỄN NGỌC VIỆT

8 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA KHƠI DẬY TINH THẦN KINH DOANH, TRƯỜNG PHONG KHƠI DẬY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP, SÁNG TẠO Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hệ thống MTTQ Việt Nam đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. MTTQ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Toàn hệ thống cũng tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân; phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân. MTTQ Việt Nam với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, luôn giữ vị trí trung tâm trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thông qua các thành viên, MTTQ Việt Nam khơi dậy tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tự lực, tự cường, sáng tạo, tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh rằng, để đạt được hai mục tiêu 100 năm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì không thể đi theo lối mòn của mô hình tăng trưởng chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. “Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh rằng, cần tập trung thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị trong các nghị quyết chiến lược đã ban hành. Đánh giá cao chỉ tiêu xây dựng hệ sinh thái số “VUSTA Digital Ecosystem”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đây không chỉ là công cụ quản trị hiện đại mà phải là nền tảng kết nối toàn bộ các hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ - VUSTA Global”. “Đây chính là công cụ đắc lực để chúng ta quy tụ, thu hút nguồn lực chất xám trí tuệ của trí thức trẻ, trí thức đang làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và đặc biệt là hàng vạn trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nói. MỘT TRONG NHỮNG ĐIỂM TỰA CHO KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN Với vai trò của mình, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên. Đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội bệnh viện tư nhân việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh… Trong đó, Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” giai đoạn 2026–2030, hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 10.000 CEO Việt Nam. VCCI cũng đang triển khai xét tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, gắn tôn vinh doanh nhân với các giá trị về đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho đất nước, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Hoạt động đối ngoại kinh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài HƠN 1 NĂM QUA, MẶT TRẬN TỔ QUỐC (MTTQ) VIỆT NAM TRIỂN KHAI VIỆC ĐƯA NGHỊ QUYẾT 68 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀO ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VẬN ĐỘNG, KHƠI DẬY TINH THẦN KINH DOANH, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG TRONG NHÂN DÂN VÀ ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN; ĐÓNG VAI TRÒ LÀ "CẦU NỐI" CHIẾN LƯỢC TIN CẬY GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP. tế tiếp tục được đẩy mạnh. VCCI đang triển khai từ sớm các nhiệm vụ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027, coi đây là cơ hội để góp phần quảng bá môi trường kinh doanh Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), trong 20 năm qua, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, VINASME không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn cụ thể, mà còn hướng tới nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn. Để thực hiện mục tiêu này, VINASME sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên VINASME, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nền tảng được định hướng tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và các nguồn lực phát triển; từng bước chuyển hoạt động của Hiệp hội từ phương thức truyền thống sang phương thức số, từ phản ứng với nhu cầu sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp. VINASME cũng thúc đẩy, tham gia hiến kế các giải pháp nhằm góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, để doanh nghiệp dám đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng sản xuất kinh doanh và dám vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững. n LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG “Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới”. Bà BÙI THỊ MINH HOÀI Thời gian qua, MTTQ Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

9 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA LUÂN DŨNG (Thực hiện) Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, chia sẻ với Tiền Phong về những điều doanh nghiệp cần nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. “MỞ ĐƯỜNG” CHO CÁI MỚI Thưa ông, doanh nhân cần điều gì nhất từ thể chế để yên tâm đầu tư dài hạn, dám kinh doanh và làm giàu chính đáng? Tôi cho rằng, điều cần thay đổi trước hết là chuyển từ tư duy Nhà nước quản lý, kiểm soát sang tư duy Nhà nước kiến tạo, phục vụ và bảo vệ quyền tự do kinh doanh. Thể chế phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản và sự an toàn pháp lý làm nền tảng. Nhà nước chỉ quy định những gì pháp luật yêu cầu, còn doanh nghiệp được tự do làm những gì pháp luật không cấm. Luật pháp phải minh bạch, ổn định, dễ dự đoán; giảm cơ chế xin – cho, hạn chế sự tùy nghi trong thực thi, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy “không quản được thì cấm” sang chủ động mở đường cho cái mới, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và làm giàu chính đáng. Cùng với đó là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo tinh thần phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Theo ông, để doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà có thể lớn lên, đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và vươn ra toàn cầu, đâu là những nút thắt cần tập trung tháo gỡ? Thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế đã được tập trung cao và tháo gỡ nhiều nút thắt. Tuy nhiên, theo tôi, vẫn còn 5 lĩnh vực cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Thứ nhất, quyền tài sản và quyền kinh doanh chưa được bảo vệ đầy đủ, nhất quán, khiến doanh nghiệp lo ngại rủi ro pháp lý và ngần ngại đầu tư dài hạn. Thứ hai, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ còn cao, làm suy giảm nguồn lực dành cho sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo. Thứ ba, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ tư, cần có thêm cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi số, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ năm, thể chế thực thi chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm gia tăng rủi ro và bất định cho doanh nghiệp. Quốc hội cần tạo đột phá trong xây dựng pháp luật theo hướng đồng bộ, ổn định, dễ dự đoán; loại bỏ các quy định chồng chéo, những điều kiện kinh doanh không cần thiết; tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi và đánh giá tác động thực chất của chính sách đối với doanh nghiệp. Đặc biệt, cần thể chế hóa nguyên tắc bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh; bảo vệ người đổi mới sáng tạo và phân định rõ rủi ro trong kinh doanh với hành vi vi phạm pháp luật. Sự đột phá không chỉ nằm ở việc ban hành một đạo luật tốt, mà còn phải bảo đảm pháp luật được thực thi nhất quán, công bằng và có thể kiểm chứng bằng kết quả thực tế. Ngay tại kỳ họp thứ 2 sắp khai mạc, Quốc hội sẽ xem xét một số dự án luật có tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh như Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... Đây là những nội dung quan trọng, góp phần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, quản trị, tiếp cận nguồn lực và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển. “KHẾ ƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI” Một đạo luật tốt sẽ không phát huy hiệu quả nếu quá trình thực thi thiếu nhất quán. Theo ông, làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống, đồng thời tạo không gian cho doanh nghiệp đổi mới? Đây là vấn đề rất quan trọng. Thể chế thực thi phải đồng bộ, nhất quán. Nếu luật pháp minh bạch nhưng thực thi không nhất quán thì doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với rủi ro và bất định. LUẬT PHÁP PHẢI MINH BẠCH, ỔN ĐỊNH; GIẢM CƠ CHẾ XIN – CHO, HẠN CHẾ SỰ TÙY NGHI TRONG THỰC THI, KHÔNG HÌNH SỰ HÓA CÁC QUAN HỆ KINH TẾ, DÂN SỰ. ĐẶC BIỆT, CẦN CHUYỂN TỪ TƯ DUY “KHÔNG QUẢN ĐƯỢC THÌ CẤM” SANG CHỦ ĐỘNG MỞ ĐƯỜNG CHO CÁI MỚI, BẢO VỆ NGƯỜI DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM ĐẦU TƯ VÀ LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG. Vì vậy, bên cạnh xây dựng pháp luật, cần tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi, đánh giá chính sách bằng kết quả thực tế và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng. Cải cách thủ tục hành chính cũng phải thực chất. Không chỉ giảm số lượng thủ tục mà quan trọng hơn là phải giảm thời gian, chi phí và những rủi ro không cần thiết cho doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra cần được thực hiện theo tinh thần phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật. Quan trọng hơn, theo tôi, phải tạo không gian cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chủ động mở đường cho những mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và phương thức sản xuất mới. Nếu nguồn lực của doanh nghiệp phải dành quá nhiều cho thủ tục và chi phí tuân thủ thì sẽ còn ít nguồn lực dành cho đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cải cách thể chế cũng chính là cách giải phóng nguồn lực cho phát triển. Có thể hình dung một quan hệ mới giữa Nhà nước và doanh nghiệp, trong đó hai bên cùng có trách nhiệm thay vì Nhà nước “cho” và doanh nghiệp “nhận”, thưa ông? Hoàn toàn có thể. “Chung bước vươn xa” cần được cụ thể hóa thành một khế ước phát triển mới, dựa trên niềm tin, trách nhiệm và lợi ích hài hòa giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Nhà nước cam kết kiến tạo một thể chế minh bạch, ổn định, chi phí thấp; bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh hợp pháp; đối xử bình đẳng và đồng hành cùng doanh nghiệp. Về phía doanh nhân, cần cam kết làm giàu chính đáng, tuân thủ pháp luật, kinh doanh có trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Khế ước ấy không thể chỉ dừng ở những lời cam kết, mà phải được cụ thể hóa bằng chính sách rõ ràng, cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm giải trình của cả hai phía. Nhà nước giữ lời hứa về một môi trường thể chế ổn định, minh bạch và an toàn; doanh nghiệp thực hiện cam kết phát triển bằng tinh thần tuân thủ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Niềm tin không được tạo dựng bằng lời hứa mà bằng những hành động có thể nhìn thấy và kiểm chứng. Còn thịnh vượng chỉ có thể được tạo ra khi Nhà nước và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng hướng tới một mục tiêu phát triển dài hạn. Trân trọng cảm ơn ông! “VỚI TINH THẦN ‘CHUNG BƯỚC VƯƠN XA’, THÔNG ĐIỆP CỦA TÔI LÀ: TIN TƯỞNG LẪN NHAU, CÙNG KIẾN TẠO, ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN. NHÀ NƯỚC CẦN TIẾP TỤC KIẾN TẠO MỘT MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ THÔNG THOÁNG, MINH BẠCH, AN TOÀN; BẢO VỆ QUYỀN TÀI SẢN, QUYỀN KINH DOANH HỢP PHÁP; TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG VÀ PHÁT TRIỂN”. XÂY NIỀM TIN BẰNG HÀNH ĐỘNG Thể chế phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm (Ảnh minh họa) CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH PHAN VĂN MÃI: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

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