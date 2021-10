Đường phố Hà Nội ùn tắc cục bộ, người dân 'chôn chân' co ro trong mưa rét sáng đầu tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.