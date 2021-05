Đường "Nhuệ" và con nuôi bị khởi tố thêm tội danh

Chiều nay, 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", ở TP Thái Bình) để điều tra về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “Trắng”, 26 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, được biết đến là con nuôi của Đường "Nhuệ") cũng bị khởi tố về tội danh nêu trên.

Đường "Nhuệ" và con nuôi là "Tiến "trắng" vừa bị khởi tố vì tội xâm phạm chỗ ở - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, tại Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phiên phúc thẩm vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết với tư cách là bị cáo.

Tại phiên tòa này hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết tố cáo nhóm đối tượng do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu đã chiếm đoạt Công ty Lâm Quyết, chiếm đoạt tài sản, tiêu hủy tài sản; tố cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP Thái Bình bao che, dung túng cho nhóm của Đường. Nguyễn Xuân Đường thừa nhận đối tượng đã nhiều lần đến Công ty Lâm Quyết để đòi tiền do vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết có vay 1,7 tỷ đồng.

Tại toà, Đường phủ nhận việc chiếm giữ công ty, hủy hoại tài sản, mà cho rằng đối tượng đến là để “bảo vệ tài sản” cho công ty (khỏi bị các chủ nợ khác đến chiếm giữ).

Vợ chồng ông bà Lẫm, Quyết tố cáo Đường" Nhuệ" và đàn em chiếm công ty Lẫm Quyết - Ảnh: Hoàng Long

Tuy nhiên, khi kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12/6/2019 của TAND tỉnh Thái Bình và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND tỉnh Thái Bình để xử lý theo luật định.

Tòa kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình và kiến nghị khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.

Đến ngày 28/9/2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình, liên quan đến việc Đường "Nhuệ" cùng đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Viện KSND tỉnh Thái Bình giao Công an thành phố Thái Bình phục hồi việc điều tra, xác minh những nội dung tố cáo.

Trong thời gian trên, Đường “Nhuệ” và con nuôi Tiến “trắng” đã nhiều lần phải hầu toà vì hàng loạt vụ án liên quan đến bảo kê, sử dụng xã hội đen để “lộng hành” tại Thái Bình.