Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

TPO - Trong 7 ngày tới, hầu khắp các nơi trên cả nước đều có mưa rào và dông. Trong đó khu vực Trung Bộ xảy ra mưa to đến rất to từ 16-18/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.