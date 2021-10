Đón người dân hồi hương, tuyệt đối không để bà con thiếu đói

TPO - Đến hôm nay 5/10, các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Ninh Bình... đã đón cả trăm ngàn người dân hồi hương. Dù số lượng người về rất lớn nhưng các địa phương vẫn nỗ lực tiếp nhận, chăm lo cho bà con chu đáo.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thành phố tự phát hồi hương.

Khi hàng chục ngàn người dân An Giang về đến cửa ngõ, TP Long Xuyên đã bố trí các khu vực tiếp nhận với quy mô rộng rãi, giãn cách; phối hợp cùng các ngành hỗ trợ người dân về y tế; thức ăn, nước uống.

Sau khi phân loại, sàng lọc, xét nghiệm, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, các huyện, thị xã trong tỉnh đã nhanh chóng tổ chức đoàn tiếp nhận công dân, đưa về các khu tiếp nhận ban đầu của địa phương.

Bà con sẽ được đưa về cách ly tại nhà, địa phương phải dán bảng cảnh báo, căng dây phía trước để người dân biết; đồng thời giám sát, theo dõi hàng ngày. Thực hiện tiêm bổ sung khi có vắc xin; ưu tiên tiêm mũi 2 cho những ai đã tiêm mũi 1 và tuyệt đối không để người dân thiếu đói.

Thức ăn, nước uống được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ bà con.

Tính đến trưa 5/10, các địa phương đã đón 33.361 người về đến quê nhà, còn 1.766 người đang chờ để được tiếp tục đưa về quê.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang dẫn đoàn đưa người dân về quê nhà.

Bên cạnh đó, các Tổ “hậu phương” cũng tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội, bố trí chỗ ăn, nghỉ để đón bà con về tại các điểm cách ly. Đồng thời, sát cánh cùng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dẹp dọn, vệ sinh; UBMTTQ và các hội, đoàn thể các cấp nấu cơm, cháo, mì gói, bánh mì, cung cấp nước uống, thuốc men… để bà con yên tâm khi trở về quê hương.

Tổ "hậu phương" tiếp sức người dân bằng những suất cơm nghĩa tình.

Ngoài ra, đối với những nơi điều kiện nhà ở không đảm bảo cách ly y tế tại nhà, các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn cũng sẵn sàng dành chỗ để bà con cách ly miễn phí.

Các đơn vị thuộc Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã di chuyển gần 300 cán bộ, chiến sĩ, nhường doanh trại cho người dân huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng và mua 200 tấn gạo trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán tỉnh để hỗ trợ công tác đón công dân về địa phương một cách chu đáo, nghĩa tình.

Kiên Giang đón gần 400 thai phụ, người già yếu từ TP. HCM

Ngày 5/10, đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang đã lên TP. HCM để đón gần 400 người dân chủ yếu là thai phụ, phụ nữ vừa sinh con, người già yếu và người bệnh xuất viện chưa kịp về địa phương.

Theo đó, Kiên Giang tổ chức hơn 30 xe, trong đó có 19 xe khách, 2 xe chở nhân viên y tế, nhân viên tình nguyện, 6 xe tải để chở phương tiện cá nhân của người dân, 8 xe cứu thương và 2 xe dẫn đường.









Kiên Giang đón gần 400 người chủ yếu là thai phụ, người già yếu và người bệnh xuất viện chưa kịp về địa phương.

Tại điểm tập kết ở Bến xe Miền Tây (TP. HCM,) người dân được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2. Qua xét nghiệm có 2 trường hợp dương tính được vận chuyển bằng xe cấp cứu riêng để về địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bồng, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết, nhằm đảm bảo nhanh chóng công tác phân luồng đưa người dân trở về các địa phương, Ban CHQS huyện đã điều động tăng cường nhiều lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ tại khu cách ly để phục vụ người dân.

Tại khu cách ly Ban Quản lý dự án cũng bố trí nhiều thức ăn, nước uống để kịp thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai khi trở về địa phương trên chuyến hành trình dài. Khu cách ly cũng bố trí sẵn các phòng để có nơi nghỉ ngơi cho người dân.

Vợ chồng anh Bùi Hồng Khánh chia sẻ: “Ở Sài Gòn suốt mấy tháng nay không đi làm được, vợ thì mới sanh em bé mà dịch bệnh thì nguy hiểm quá. Tôi và vợ chỉ mong được trở về quê để an toàn cho con. Hôm nay được tỉnh hỗ trợ xe đưa về tôi xúc động và mừng lắm. Cám ơn các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang đã hỗ trợ cho người dân chúng tôi”.

Chị Đỗ Thị Thúy Kiều, người dân Kiên Giang sinh sống tại TP. HCM bộc bạch: “Về được đến đây là mừng lắm, tôi mang bầu cũng sắp sanh rồi nhưng sanh em bé ở TP. HCM thời điểm hiện tại không an toàn nên chỉ mong được về quê".









Đây là lần thứ 2 Kiên Giang đón người từ TP. HCM trở về địa phương. Ảnh: Phương Vũ.

Từ ngày 2/10 đến nay, Kiên Giang đã đón hơn 28.000 người dân về quê tự phát và đây là lần thứ 2 tỉnh tổ chức xe lên đón những người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê.

Để đảm bảo cho người dân yên tâm cách ly tại nhà, Kiên Giang triển khai gói an sinh, hỗ trợ cho người dân về quê, giao cho Sở tài chính và sở LĐTBXH phối hợp triển khai thực hiện.

Theo đó, người dân trở về thì được lo đầy đủ, không phải khó khăn về lương thực, thực phẩm trong 14 ngày cách ly tại nhà. Kiên Giang đảm bảo lương thực thực phẩm cho bà con trong thời gian 14 ngày cách ly.

An Giang, Sóc Trăng chăm sóc chu đáo cho bà con về quê

Ngày 5/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, kế hoạch đón công dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tỉnh đã xây dựng từ trước và đã đón đợt 1 gần 300 người về vào ngày 22/9, ưu tiên cho những đối tượng yếu thế là người già, phụ nữ mang thai, trẻ con, học sinh để đưa vào khu cách ly chăm sóc chu đáo; hết các đối tượng này sẽ đến các đối tượng khác, dự kiến mỗi tuần sẽ tổ chức đón 1 đợt đón bà con. Người dân đăng ký qua Sở LĐ&TBXH An Giang.

Từ ngày 1/10 đến nay (5/10) đã có gần 36.000 người dân An Giang trở về bằng xe gắn máy cùng với mấy nghìn người đang cách ly do dịch bệnh của tỉnh thì con số lên đến gần 40.000 - 50.000 người dẫn đến quá tải đối với địa phương, tuy nhiên, tỉnh vẫn tiếp đón bà con chu đáo.

Tình nguyện viên An Giang hỗ trợ thức ăn nhanh cho bà con

Hiện nay bà con về quá đông nên tỉnh tuyên truyền, khuyến khích bà con ở lại để tiếp cận vắc - xin trước khi về; thanh niên trong độ tuổi lao động nên ở lại để mưu sinh, hỗ trợ cho bản thân và gia đình. Đồng thời bà con nào có công ăn việc làm nên ở lại bởi vì TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cần lực lượng lao động rất lớn. Còn về ồ ạt không khéo các khu công nghiệp trên đó sẽ thiếu hụt lớn lao động.

Tại Sóc Trăng, từ ngày 30/9 đến 3/10 số lượng người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về địa phương bằng phương tiện xe cá nhân quá đông, với hơn 24.000 người. Tính đến ngày 5/10 là khoảng 50.000 người, vượt quá khả năng cách ly, điều trị của tỉnh.

Công dân Sóc Trăng có nhu cầu trở về tỉnh có thể đăng ký với Hội đồng hương Sóc Trăng tại TPHCM hoặc đăng ký qua mạng bằng hình thức điền thông tin kèm theo hình ảnh chứng minh mức độ ưu tiên của mình trong “Phiếu đăng ký về Sóc Trăng” trên Cổng thông tin tiếp nhận công dân đăng ký về Sóc Trăng, truy cập tại địa chỉ: http://www.donghuong.soctrang.gov.vn.

Để công tác đón công dân về tỉnh diễn ra được thuận lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ chỉ đạo các cơ quan có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ để công dân tỉnh Sóc Trăng đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn có nhu cầu trở về địa phương được thuận lợi thực hiện các thủ tục cần thiết (xét nghiệm, giấy tờ có liên quan) và di chuyển đến địa điểm tập trung để tỉnh Sóc Trăng đón về địa phương; Hội đồng hương Sóc Trăng tại TPHCM phối hợp với Sở LĐ&TBXH hướng dẫn công dân đăng ký trở về địa phương.

Ninh Bình đón 603 công dân từ vùng dịch phía Nam về quê

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đến 12 giờ trưa nay ngày 5/10, toàn bộ 603 công dân Ninh Bình từ các tỉnh vùng dịch phía Nam được tỉnh Ninh Bình tổ chức đón bằng tàu hoả đã về đến các khu cách ly tập trung an toàn.





Lực lượng y tế Ninh Bình trực, lấy mẫu cho 603 người ngay trên tàu - Ảnh: Hoàng Long

603 công dân trên sẽ thực hiện cách ly tại 4 khu cách ly tập trung là Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh; Trung đoàn 855; trụ sở UBND huyện Gia Viễn cũ và Trạm Y tế xã Thanh Lạc (huyện Nho Quan).

Cũng theo đại diện UBND tỉnh Ninh Bình, sau lần đón này, Ninh Bình sẽ tiếp tục lên phương án để đón công dân của Ninh Bình từ vùng dịch về tỉnh.

Gần 1500 người ở vùng dịch phía Nam đi qua Ninh Bình để về quê trong đêm 4/10 Theo đó, từ 22h10 tối 4/10, đoàn xe máy đầu tiên với 260 công dân đã về qua địa bàn Ninh Bình. Các đoàn còn lại đến Ninh Bình trong thời gian từ đêm đến sáng. Thành phố Tam Điệp đã lập tổ công tác đón đoàn ở Dốc Xây để cung cấp đồ ăn, nước uống và hướng dẫn bằng biển chỉ dẫn để đi theo xe dẫn đoàn vào địa phận tỉnh Ninh Bình để đến bàn giao cho tỉnh bạn tại chốt kiểm dịch giáp ranh với Ninh Bình.



Tỉnh Ninh Bình hỗ trợ người dân từ các tỉnh vùng dịch phía Nam về quê bằng xe máy - Ảnh: Hoàng Long Tại chốt kiểm dịch thành phố Ninh Bình đã chuẩn bị hơn 1.500 suất thức ăn gồm bánh mì, mì tôm, nước ngọt, nước lọc, được đặt ngay cạnh đường quốc lộ, bố trí lực lượng ngay tại chốt kiểm dịch để trao cho công dân. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình còn bố trí xe dẫn đường phân theo từng tỉnh để người dân biết và đi theo đến chốt kiểm dịch giáp ranh các tỉnh và bàn giao cho tỉnh bạn. Các trường hợp mệt, ốm được bố trí xe chở để tranh thủ nghỉ lấy sức. Theo thống kê của tỉnh Ninh Bình, công dân trở về từ vùng dịch qua địa phận tỉnh này phần lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng và một số tỉnh lân cận Ninh Bình như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình. Theo thống kê của tỉnh Ninh Bình, công dân trở về từ vùng dịch qua địa phận tỉnh này phần lớn ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng và một số tỉnh lân cận Ninh Bình như: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Tiếp tục cập nhật...