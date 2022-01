Đi lại dịp Tết trầm lắng: Vé tàu đắt, vé xe giảm

TP - Lượng vé tàu Tết Nguyên đán 2022 bán ra tại ga Sài Gòn mới bằng khoảng 30% so với những năm trước, trong khi các bến xe dù đã mở bán vé Tết hơn nửa tháng nay nhưng khách đến mua vẫn thấp kỷ lục.

Vé tàu đắt ngang vé máy bay

Sau gần 2 tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2022, ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) vẫn luôn trong tình trạng vắng vẻ, cả chục nhân viên bán vé tàu Tết được bố trí ở khu vực riêng biệt với khu vực bán vé ngày thường nhưng chỉ lác đác một vài khách đến mua vé. Một nhân viên bán vé cho biết, chưa năm nào số lượng khách mua vé Tết lại thấp như năm nay; có khi ngồi cả tiếng đồng hồ mới có một người đến hỏi mua.

Bến xe vắng hoe dù đã mở bán vé Tết

Tại ga Sài Gòn, anh Phan Văn Linh (quê Nghệ An) mua 3 vé tàu giường nằm về ga Vinh (Nghệ An) với giá hơn 2,3 triệu đồng/vé cho ngày 26/1 (24 tháng Chạp). Anh Linh nói rằng, giá vé tàu năm nay ngang với giá vé năm ngoái cao ngang vé máy bay, nhưng gia đình anh dự tính mang nhiều hành lý nên quyết định đi tàu hỏa.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Duyên (quê Ninh Thuận) mua nguyên khoang giường nằm 4 vé về ngày 26 Tết với giá gần 1,1 triệu đồng/vé dù gia đình chỉ có 3 người. Chị Duyên cho biết, đường sắt đang khuyến mãi mua nguyên khoang giảm giá 15%, hành khách còn được phục vụ suất ăn miễn phí. Hơn nữa, mua nguyên khoang sẽ không phải tiếp xúc với người lạ, tránh lây nhiễm COVID-19.

Theo khảo sát, mức giá tàu hỏa từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc những ngày giáp Tết dao động từ 2,1 đến hơn 2,4 triệu đồng/vé giường nằm; ghế ngồi mềm khoảng 1,9-2 triệu đồng/vé. Mức giá này cao ngang vé máy bay cùng chặng, cùng ngày vào khung giờ đêm. Mức giá cao trong khi thời gian di chuyển lâu khiến vé tàu hiếm người mua. Ông Lê Quốc Trung, Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho hay, lượng vé Tết bán ra mới đạt khoảng 30% so với những năm trước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân có tâm lý e ngại, nghe ngóng tình hình. Nhiều người muốn về quê dịp Tết nhưng lo sợ việc cách ly y tế, hạn chế đi lại vào những ngày cận Tết nên chưa dám mua vé.

Vé xe thấp hơn năm ngoái

Lượng hành khách về quê dịp Tết qua các bến xe ở TPHCM được dự báo giảm mạnh so với các năm trước, giá vé cũng được các nhà xe điều chỉnh thấp hơn.

Dự định Tết năm nay sẽ không về quê nhưng sau khi TPHCM công bố trở thành vùng xanh về COVID-19, anh Nguyễn Văn Hòa (quê Phú Yên) thay đổi quyết định sẽ mua vé xe để cả gia đình cùng về quê thăm người thân. Anh Hòa mua 4 vé xe khách của nhà xe Phương Trang về quê ngày 25 Tết với giá hơn 380.000 đồng/vé, chỉ bằng 3/4 giá vé năm ngoái.

Các hãng hàng không đã tung ra hơn 2 triệu vé máy bay dịp Tết với nhiều giá vé, giờ bay và linh hoạt về đổi trả vé để hành khách có thể chủ động cho kế hoạch đi lại. Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO đã mở bán gần 2 triệu vé, tương đương khoảng 10.000 - 11.000 chuyến bay, trong giai đoạn từ ngày 16/1 đến 15/2 (tức từ 14 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng). Vietjet Air đã mở bán vé máy bay Tết với hàng trăm ngàn vé giá chỉ từ 609.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Hành khách ở các tỉnh miền Trung khi có nhu cầu về quê dịp Tết chỉ cần đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) là nhân viên bán vé tại đây tranh nhau chào mời. Giá vé từ bến xe Miền Đông về Phú Yên có giá 430.000 -450.000 đồng/vé giường nằm, dù cao hơn ngày thường, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với vé Tết những năm trước.

Ông Tạ Chương Chín, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dự báo lượng khách đi lại dịp Tết qua các bến năm nay giảm 30 - 40% so với năm trước. Ước tính 10 ngày trước Tết, từ ngày 22 - 31/1 (tức 20 - 29 Tết), trung bình khách qua bến xe Miền Đông đạt hơn 16.000 người mỗi ngày, bằng khoảng 60% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Hiện bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé. Trong trường hợp đơn vị vận tải tăng giá vé thì áp dụng không quá 40 - 60% để bù chiều xe chạy rỗng. Việc tăng giá vé sẽ được áp dụng tuỳ mức theo chặng đường, thời gian.

Tương tự, lượng khách ở Bến xe Miền Tây dự báo đạt khoảng 22.000 - 27.000 người, giảm 30 - 40% so với năm ngoái. Khách chủ yếu đi lại từ ngày 28 -30/1 (tức từ ngày 26-28 Tết). Ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Bến xe Miền Tây, cho hay, do đặc thù tuyến đường đi các tỉnh miền Tây ngắn nên hành khách sẽ lựa chọn ngày cận Tết để về quê. Do đó, bến xe đã triển khai các phương án phục vụ 24/24h trong những ngày cao điểm.