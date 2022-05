Đề nghị điều tra 3 gói thầu mua kit test Việt Á của CDC Bạc Liêu

TPO - Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư) có dấu hiệu thiếu minh bạch. Do đó, đơn vị này chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra.