Đà Nẵng tiếp tục dừng lễ hội pháo hoa quốc tế

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đà Nẵng có tiếp nhận du khách nước ngoài trong thời gian tới, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết: Thành phố chưa tính đến việc nhận khách nước ngoài có "hộ chiếu vaccine" vì hiện tại vẫn đang trong thời gian nhận định và đánh giá kết quả vaccine. Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về vấn đề này.

Hiện nay, một số nước đã thí điểm cho khách có "hộ chiếu vaccine" vào ở tại những khu riêng, cách ly khoảng 7-10 ngày. Phía ngành du lịch TP cùng với sở y tế sẽ cân nhắc việc này.

“Trong tình hình hiện nay, chúng ta nên dè dặt để đảm bảo tốt mục tiêu kép trong phòng chống dịch đã đề ra” bà Yến nói.

Quang cảnh buổi họp báo.

Về việc Đà Nẵng có tổ chức lễ hội quốc tế bắn pháo hoa hay không, bà Yến cho biết: Tinh thần của công điện 541 của Thủ tướng Chính phủ ghi rất rõ, tiếp tục hạn chế tập trung đông người.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: "Lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ phải dừng. Tổ chức lễ hội bắn pháo hoa phải có kế hoạch, mất hàng năm trời chuẩn bị, không phải nói ngày một là tổ chức được ngay"

Từ năm 2008, Đà Nẵng đã tổ chức 10 kỳ lễ hội pháo hoa quốc tế, thường diễn ra vào tháng 4-7. Đây là năm thứ 2 Đà Nẵng dừng tổ chức lễ hội này.

Công an sẽ rút quân khỏi các khách sạn cách ly có thu phí

Liên quan đến việc quản lý người nước ngoài trên địa bàn, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, Công an TP Đà Nẵng đã xử lý rất nghiêm khắc các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép. Năm 2020, Công an thành phố đã xử lý 11 vụ và từ đầu năm đến nay đã xử lý 6 vụ. Đặc biệt, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý triệt để 2 đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ biên giới mà Đà Nẵng là địa bàn trung gian để đưa vào phía Nam và đi qua Campuchia.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thành

Theo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lo ngại nhất của lực lượng công an hiện nay là vấn đề cách ly người nhập cảnh với các chuyến bay giải cứu. Đà Nẵng hiện đang là địa phương chiếm 85% lượt người được giải cứu đưa về cách ly tại các khách sạn (có thu phí). Hiện có, 47 người được xác định dương tính với SARS-CoV-2 từ các chuyến bay từ các nước về Đà Nẵng, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: Hiện nay, tại các khách sạn cách ly, Công an TP bố trí luân phiên 6 chiến sĩ công an túc trực bảo vệ 24/24h. Đà Nẵng có thời điểm có đến 40-50 khách sạn phục vụ cách ly, nếu tiếp tục duy trì lực lượng bảo vệ tại đây, công an TP sẽ không đủ lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ khác.

"Chúng tôi không có căn cứ pháp lý để bảo vệ các khách sạn phục vụ cách ly. Do đó, trong tuần này chúng tôi dự kiến sẽ rút quân. Các cơ sở này sẽ phải tự bố trí người bảo vệ. Công an chỉ đảm nhận việc đảm bảo an ninh trật tự chung", thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết.