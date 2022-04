Đà Nẵng công khai dự án đủ điều kiện bán nhà, đang thế chấp ngân hàng

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, có 11 dự án trên địa bàn TP Đà Nẵng đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong đó, có 9 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở xã hội.

Cụ thể, 9 nhà ở thương mại, gồm: dự án căn hộ The Filmore (quận Hải Châu) do Công ty CP Phát triển Bất động sản Filmore làm chủ đầu tư, với 206 căn hộ.

Dự án khu nhà ở phía đông đường Trần Đăng Ninh (quận Hải Châu) do Công ty CP Đất Xanh Miền Trung làm chủ đầu tư với 96 căn nhà ở liền kề.

Dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast, Sơn Trà) do Công ty TNHH DVDL và TM Minh Đông làm chủ đầu tư với 340 căn hộ chung cư.

Dự án chung cư The Sang – The Sang Residence (quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The Sang với 298 căn hộ chung cư.

Dự án tòa nhà chung cư FPT Plaza 1 (Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư với 586 căn hộ chung cư.

Dự án tòa nhà chung cư FPT Plaza 2 (Ngũ Hành Sơn) do Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng làm chủ đầu tư với 700 căn hộ chung cư.

Dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp Empire (Ngũ Hành Sơn) do công Công ty CP ĐTPT và XD Thành Đô với 217 căn nhà liền kề, biệt thự và 700 căn hộ chung cư tòa nhà Cổ Cò.

Dự án khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang - Khu E (quận Liên Chiểu) do Công ty CP Đầu tư Phương Trang làm chủ đầu tư với 73 căn nhà ở liền kề.

Dự án khu căn hộ Asiana (quận Liên Chiểu) do Công ty TNHH Asiana Paramount làm chủ đầu tư với 487 căn hộ chung cư.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, 2 dự án nhà ở xã hội gồm dự án khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu) do Công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư với 452 căn hộ nhà ở xã hội và 188 căn hộ nhà ở thương mại.

Dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-1 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (Liên Chiểu) do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với 1.032 căn hộ nhà ở xã hội và 274 căn hộ nhà ở thương mại.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng cho biết, các dự án gồm: dự án căn hộ The Filmore, dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coast), dự án chung cư The Sang – The Sang Residence, dự án khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang - Khu E, dự án khu căn hộ Asiana và dự án khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh là những dự án có nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Tuy nhiên, chủ đầu tư đang thế chấp quyền sử dụng đất hoặc dự án đầu tư hoặc nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án.

Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai mà thu tiền trả trước của người mua nhà ở, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó.

Đồng thời, gửi Sở Xây dựng để xem xét, ban hành văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 99 ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì việc bán nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định nêu trên.