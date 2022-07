Đã làm rõ hai CSGT có lời nói không chuẩn mực trong clip trên mạng xã hội

TPO - Sau chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, cơ quan chức năng đã làm rõ và yêu cầu hai cán bộ Cảnh sát giao thông có lời nói không chuẩn mực trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội tường trình về sự việc.

Chiều 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay, những ngày qua trên mạng xã hội (Facebook, Youtube…) lan truyền một đoạn video clip có nội dung phản ánh hai cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) được cho là của Công an tỉnh Hậu Giang có lời nói không chuẩn mực.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ đối với đoạn video nói trên.

Kết quả xác minh ban đầu xác định hai cán bộ CSGT trong video thuộc Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang, được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 vào ngày 25/6/2022.

“Hình ảnh trong đoạn video clip được ghi nhận khi hai cán bộ CSGT điều khiển xe ô tô vi phạm về trụ sở để xử lý do lái xe không có giấy phép lái xe. Công an tỉnh đã yêu cầu hai cán bộ CSGT tường trình vụ việc và sẽ xử lý theo mức độ sai phạm; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích phát tán đoạn video clip trên và khuyến cáo mọi người không phát tán bình luận trái với quy định của pháp luật”, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay.

Nội dung (status) đăng tải kèm video.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video hơn 2 phút ghi lại cảnh 2 CSGT đang điều khiển xe ô tô, trong đó người điều khiển sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, có những lời lẽ thô tục, chửi thề…

Đi kèm với đoạn video trên là đoạn nội dung (status) ghi rằng: “Xe người vi phạm không niêm phong, cb lấy chạy, va quẹt bị bể gương rồi mang đi thay. Chưa kể dùng đt khi lái xe, không đeo dây an toàn... may có Camera ghi lại không lại bảo...”

Video được đăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận, với nhiều ý kiến khác nhau, trong đó đa số bất bình trước hành vi của hai cán bộ CSGT nói trên.