Cuối tháng đưa trực thăng vào khai thác du lịch

Sáng 12/4, tại Bệnh viện Quân y 175, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Long An và các sở, ngành liên quan trực tiếp tham gia chuyến bay đầu tiên khảo sát các địa điểm để mở tua du lịch “Ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao”. Theo kế hoạch, ngoài các địa điểm trên địa bàn, TPHCM sẽ chủ động phối hợp các tỉnh thành lân cận như Long An, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu để đưa du khách tham quan danh lam thắng cảnh ở những địa phương này.

Đưa trực thăng vào phục vụ du khách là một trong những điểm mới trong mục tiêu phục hồi hoạt động du lịch và kế hoạch mở cửa lại du lịch hậu đại dịch COVID-19 với chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City”. Chủ trương mở tuyến du lịch bằng trực thăng đã được UBND TPHCM và Bộ Quốc phòng thống nhất triển khai khảo sát. Sở Du lịch TPHCM sẽ giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước để xây dựng sản phẩm tua tuyến phù hợp và tổ chức truyền thông, quảng bá. Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách. Công ty Trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình bay, an toàn bay và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó giám đốc thương mại Công ty Trực thăng miền Nam, nói: “Chúng tôi hiện sở hữu 19 chiếc trực thăng, trong đó có nhiều chiếc thuộc thế hệ mới, hiện đại bậc nhất trên thế giới. Với 300.000 giờ bay an toàn tuyệt đối, công ty đang đứng đầu tại khu vực Đông Nam Á về chỉ số an toàn bay. Dự kiến, công ty sẽ triển khai tối thiểu 2 hoặc 3 chuyến bay phục vụ du khách mỗi ngày. Tất cả du khách tham gia chuyến bay đều được hưởng chính sách bảo hiểm theo quy định”.

Giá từ 3,6-9,9 triệu đồng Tua đường không “Ngắm tua thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” dự kiến có gói Sản phẩm tầm ngắn (thời gian bay từ 30-45 phút) gồm 2 lộ trình bay: bay ngắm trung tâm TPHCM và bay ngắm trung tâm TPHCM - Cần Giờ. Gói dịch vụ có giá dự kiến từ khoảng 3,6 đến hơn 6,1 triệu đồng. Chuyến bay tầm trung (thời gian bay khoảng 80 phút) với lộ trình kết nối TPHCM và Long An theo tuyến: Trung tâm TPHCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An) hoặc Cần Giờ (TPHCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (tỉnh Long An). Gói dịch vụ có giá 9,9 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết, 3 tháng đầu khai trương sẽ giảm giá 20%.

Kỳ vọng tạo đột phá

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, nhận định, đây là sản phẩm đột phá, đặc biệt có giá trị đối với du lịch thành phố trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ với các địa phương trong nước và ngoài nước. “Sử dụng trực thăng cho tua ngắm thành phố từ trên cao không chỉ giới hạn tại TPHCM mà còn có thể liên kết với nhiều tỉnh thành khác nhằm tạo ra bước đột phá, đưa du lịch cả khu vực phát triển sang một giai đoạn mới, đưa TPHCM hướng đến đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á”, bà Hoa nói.

Tại buổi khảo sát, bà Thắng cho rằng, dịch vụ thành phố sắp triển khai không phải mới so với trong nước, càng quá chậm so với thế giới, nhưng sau dịch COVID-19, việc phát triển dịch vụ du lịch bằng trực thăng là cơ hội mới để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Dự kiến, tua “Ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” sẽ chính thức vận hành thương mại từ ngày 30/4. Để khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch độc đáo này, bà Thắng đề nghị ngành du lịch cùng Công ty Trực thăng miền Nam và các doanh nghiệp du lịch xây dựng chi tiết cho lộ trình, cung đường tham quan cả tua ngày và tua đêm để đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng mức giá phù hợp với dịch vụ cung cấp để đảm bảo quyền, lợi ích của cả du khách và các bên liên quan.

Ngoài phục vụ mục đích du lịch, lãnh đạo TPHCM đề nghị Công ty Hàng không miền Nam mở rộng các loại hình dịch vụ khác như khảo sát địa hình, bay cấp cứu cho khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận để đáp ứng nhu cầu chuyển viện cho những trường hợp khẩn cấp. Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch thành phố đang triển khai xây dựng. TPHCM sẽ triển khai các phương án nhằm đi tắt, đón đầu để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.