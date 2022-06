Công an TPHCM thông tin vụ đại úy nghi nhận tiền làm nhanh CCCD

Tối 29/6, thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, thông tin về vụ đại úy Lê Ngọc Minh, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Gò Vấp, bị tạm đình chỉ công tác do nghi nhận tiền làm nhanh CCCD cho người dân vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2022.