Chiến sĩ công an mướt mồ hôi, hối hả làm đường nông thôn

Trung úy Nguyễn Thanh Thái - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ cho biết, những công trình, phần việc của tuổi trẻ công an thành phố sẽ đóng góp trực tiếp vào những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời giúp cho chính quyền và nhân dân địa phương sớm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua đó thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ công an thành phố đối với cộng đồng và xã hội. - Ảnh: Hòa Hội