Chạy hàng trăm cây số để thử vai 'Đất Rừng Phương Nam'

Sau khi công bố dự án điện ảnh Đất Rừng Phương Nam, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ê-kíp sản xuất đã bắt tay vào tìm kiếm những tài năng mới cho các vai diễn An, Cò, Xinh- những nhân vật đã gắn liền với ký ức của nhiều khán giả thế hệ 8x.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho biết mình đã rất may mắn khi tìm được Hùng Thuận và Phùng Ngọc trong vai An và Cò của phim truyền hình Đất phương Nam ngày trước. Đó cũng là lý do thôi thúc Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhất quyết phải tìm được An mới bấm máy phiên bản điện ảnh.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Theo thông tin từ BTC buổi casting, chỉ sau hai tuần mở casting trực tuyến đã có hàng trăm hồ sơ của các gương mặt nhí gửi về. BTC đã chọn ra 20 thí sinh tiềm năng cho từng vai dựa trên các tiêu chí đánh giá để lựa chọn những gương mặt tham gia vòng tuyển chọn trực tiếp (trong hai ngày 22/1 và 23/1/2022). Ban giám khảo trong vòng này bao gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, DOP Diệp Thế Vinh và đại diện nhà sản xuất.

Phần lớn thí sinh nhí đều rất tự nhiên, bạo dạn trước ống kính. Nhiều bạn nhỏ còn chủ động tìm hiểu thông tin về dự án phim cũng như quá trình casting trên mạng xã hội. Ngoài phòng chờ, nhiều phụ huynh tiết lộ đã dậy từ 4h giờ sáng, chạy xe từ Tiền Giang, Bình Dương... lên TPHCM để các con được thỏa đam mê. Khi con vào thử vai, bố mẹ ở ngoài còn hồi hộp hơn con rất nhiều.

Ban giám khảo hào hứng trước màn thể hiện của các tài năng nhí.

Các thí sinh được hướng dẫn trong quá trình casting.

Chia sẻ về vòng tuyển chọn trực tiếp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh thấy vui khi rất nhiều phụ huynh khuyến khích các con tham gia casting. Các bé lọt vào vòng tuyển chọn trực tiếp đều rất dạn dĩ, yêu thích nhân vật của mình và thuộc kịch bản khá tốt.

Sau khi kết thúc vòng 1 casting trực tiếp với sự tham gia của 60 thí sinh, Ban giám khảo tiếp tục chọn ra được 22 thí sinh tiếp bước vào vòng 2 (diễn ra sau Tết Nguyên đán) để chọn ra những gương mặt tiềm năng vào vòng tập huấn. Ở đây các bé sẽ được tập luyện về diễn xuất và thể lực để ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng, trở thành những An- Cò-Xinh tiếp theo của Đất Rừng Phương Nam.

Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh được giới thiệu là sự kế thừa tinh hoa của tiểu thuyết và bản truyền hình dưới góc nhìn điện ảnh, dự kiến ra rạp trong năm 2022.

Phim kể về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé An. Trong hành trình tìm cha đầy chông gai nhưng cũng không kém phần thú vị cùng người bạn đồng hành Cò, cậu có cơ duyên được gặp những người con Nam Bộ hào sảng, chất phác và nghĩa hiệp.