CDC Ninh Thuận mượn vật tư, sinh phẩm từ công ty Việt Á hơn 56 tỷ đồng

Chiều 26/4, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Ninh Thuận cho biết: UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có kết luận việc mua, mượn vật tư, sinh phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến Công ty cổ phần Việt Á.

Theo kết luận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và CDC Ninh Thuận đã mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng giá trị là 74,4 tỉ đồng. Hai đơn vị này đã thanh toán 14,6 tỉ đồng, còn mượn và chưa có kinh phí để thanh toán 59,8 tỉ đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận mua và thanh toán 934 triệu đồng, mượn và nợ hơn 3,5 tỉ đồng. CDC Ninh Thuận mua và thanh toán 13,6 tỉ đồng, mượn và nợ 56,2 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, ngày 8/7/2021, trước tình hình cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và chưa có kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm, UBND tỉnh đã ban hành văn bản cho phép các đơn vị mượn vật tư, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để phục vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Từ tháng 7/2021 đến ngày 31/12/2021, CDC Ninh Thuận và bệnh viện đa khoa tỉnh đã mượn vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các công ty với tổng giá trị gần 86,5 tỉ đồng, đến nay chưa thực hiện thủ tục để thanh toán. Trong đó, CDC Ninh Thuận mượn 62,2 tỉ đồng, riêng của Công ty Việt Á là 56,2 tỉ đồng. Bệnh viện đa khoa tỉnh mượn 24,2 tỉ đồng, riêng của Công ty Việt Á gần 3,6 tỉ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đang nợ Công ty Việt Á hơn 3,5 tỷ đồng.

Đối với các khoản mượn vật tư chưa thanh toán, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Y tế phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phương thức thanh toán, hoàn trả số vật tư đã mượn.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu CDC Ninh Thuận kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý hồ sơ, văn bản hành chính, văn thư theo quy định.

Theo vị lãnh đạo Thanh tra tỉnh Ninh Thuận, đối với việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và CDC Ninh Thuận mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á, hiện chưa thể thẩm tra, xác minh có hay không việc nâng khống giá và chi ngoài hợp đồng cho một số cá nhân. Nguyên do lãnh đạo công ty Việt Á hiện đang bị bắt giam.

"Việc 2 đơn vị là bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có hợp đồng và mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, qua nắm bắt tình hình cho thấy: Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm và có chi ngoài hợp đồng cho một số cá nhân tại các đơn vị được cung cấp của một số tỉnh, thành. Tuy nhiên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh tra chưa thể tiếp cận để thẩm tra, xác minh làm rõ kết luận do lãnh đạo công ty Việt Á đang bị Bộ Công an tạm giam để điều tra, hồ sơ sổ sách không thể tiếp cận vì niêm phong. Hiện tại Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã có văn bản ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý vụ việc", kết luận thanh tra nêu.