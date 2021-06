Cảnh sát bao vây sới bạc lớn ở Phú Quốc, bắt giữ hàng chục đối tượng

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự 19 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Công an đang tạm giữ hình sự 19 đối tượng có liên quan.

Trước đó khoảng 22 giờ ngày 29/5, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an TP. Phú Quốc đã bắt quả tang 32 đối tượng đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền (bất chấp tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp) ở số nhà 98, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, phường Dương Đông, TP. Phú Quốc.

Tại hiện trường, công an tạm giữ số tiền gần 500 triệu đồng (bao gồm tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng), 2 bộ tài xỉu và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật công an thu giữ.

Tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1989), ngụ tại số nhà nói trên đứng ra tổ chức, thuê người gom tiền và thu tiền xâu. Mỗi ngày có hàng chục con bạc đến đây chơi lắc tài xỉu ăn tiền với mỗi lượt ăn thua từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Để tránh sự truy bắt của công an, Dung đã bố trí người canh đường cảnh giới từ xa, vì vậy lực lượng công an địa phương khó tiếp cận. Để triệt xóa tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã huy động trinh sát có kinh nghiệm, phối hợp với Công an TP Phú Quốc đồng loạt bao vây, khép kín.

Được biết tụ điểm lắc tài xỉu này đã hoạt động khoảng 6 tháng nay, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia làm mất an ninh trật tự tại địa phương.