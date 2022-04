Cận cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong hai ngày 1 và 2/4/2022, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm sâu, xuống 7-8 độ C, trời chuyển rét, vùng núi như đỉnh Fansipan có nơi rét đậm, có thể xảy ra hiện tượng băng giá.

Hồi 7 giờ ngày 2/4, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm còn 6,5 độ C. Đặc biệt, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, do thời tiết có mưa phùn, hạt mưa bám vào cành cây, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C thì băng kết lại dần tạo thành băng.

Theo quan sát, đến 10h sáng, băng giá bám một lớp khá dày trên các nhành cây hoa tạo nên những bông hoa băng trông rất đẹp mắt thu hút rất nhiều khách du lịch lên chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú này. Đây là đợt băng giá thứ 2 tấn công núi Fansipan tính từ đầu mùa đông 2021 đến nay.

Đây là đợt băng giá thứ 2 tấn công núi Fansipan tính từ đầu mùa đông 2021 đến nay. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Du khách thích thú với hiện tượng kỳ thú này trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Băng giá phủ trắng các cành cây trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Băng giá phủ trắng các cành cây trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Băng giá phủ trắng các cành cây trên đường lên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

