Các trường học đủ điều kiện, an toàn phòng chống dịch có thể học bán trú

Học 1 hay 2 buổi nguy cơ như nhau

Ngày 17/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá tình hình mở cửa trường học của các địa phương.

Đến nay đã có 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp; 59/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp; 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp; 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Dự kiến từ ngày 21/2, có 59/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp, trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang. 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp.