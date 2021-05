Bức ảnh so sánh cảnh phóng tàu vũ trụ Trung Quốc và việc hỏa thiêu ở Ấn Độ gây ra giận dữ

Một bức ảnh mới của cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Trung Quốc có hình ảnh chụp cảnh phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc đặt bên cạnh hình ảnh giàn hỏa thiêu ở khu hỏa táng của Ấn Độ đã nhận phải những lời chỉ trích gay gắt trên mạng, khiến các nhà chức trách phải xóa bài đăng sau đó.

Theo The EAT, hình ảnh có tiêu đề “Trung Quốc đốt lửa so với Ấn Độ đốt lửa” cho thấy việc phóng mô-đun vũ trụ Thiên Hà và việc đốt nhiên liệu của con tàu so với cuộc hỏa táng hàng loạt thi thể ngoài trời ở Ấn Độ - nêu bật tiến bộ công nghệ của Trung Quốc trong việc chống lại thiệt hại về nhân mạng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Bức ảnh này được đăng bởi Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc trên tài khoản Sina Weibo của họ, với một thẻ bắt đầu bằng ký hiệu # lưu ý rằng số người nhiễm COVID-19 hàng ngày đã vượt qua mốc 4.00.000 ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, sau khi làm dấy lên lo ngại và nhận sự chỉ trích, bài đăng đã bị xóa - Nhiều người dùng mạng ở Trung Quốc bày tỏ sự tức giận với bài viết và hình ảnh được đăng tải.

Bất chấp các vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ Ấn Độ khi nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng về hậu cần như oxy y tế và các loại thuốc có liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố rằng Hiệp hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đang “cố gắng hết sức để thu thập các nguồn cung cấp thuốc chống dịch mà Ấn Độ cần khẩn cấp và giao chúng cho người dân Ấn Độ càng sớm càng tốt.”

Điều này càng được thúc đẩy bởi căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc khi cả hai nước tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự gay gắt ở khu vực Đông Ladakh trên biên giới vùng Himalaya - và bất chấp những nỗ lực giảm leo thang, tình hình vẫn căng thẳng.

Đợt tranh chấp biên giới này đã leo thang dẫn đến nhiều cuộc đụng độ không có vũ khí, một trong số đó dẫn đến cái chết của 20 người Ấn Độ và một số lượng không xác định binh sĩ quân đội Trung Quốc - đưa căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc lên mức mới kể từ cuộc đụng độ Nathu La và Cho La năm 1967.

Trung Quốc sau đó thừa nhận rằng họ đã mất bốn binh sĩ trong cuộc xung đột biên giới, một con số mà các nhà bình luận Ấn Độ gọi là nói giảm'.

Sau cuộc đụng độ biên giới chết người ở thung lũng Galwan, cả hai bên đã triển khai binh lực bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát, UAV, xe bọc thép và pháo hiệu suất cao, thậm chí cả tên lửa hành trình và đạn đạo.

Cho đến nay, Ấn Độ vẫn im lặng trước đề nghị giúp đỡ của Trung Quốc.