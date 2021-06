Bộ trưởng Y tế yêu cầu TPHCM chuẩn bị kịch bản xấu nhất về COVID-19

Trưa 1/6, phát biểu tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Chính phủ với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá “điểm nóng” của TPHCM hiện nay là nhóm điểm truyền giáo Phục Hưng.

“Chúng tôi đánh giá chuỗi lây nhiễm này là nguy hiểm nhất hiện nay. Trường hợp đầu tiên là vào ngày 13/5, bệnh nhân đã có triệu chứng. Đến khi chúng ta phát hiện thì đã qua 13-14 ngày. Đặc điểm của chủng virus này là lây lan trong môi trường không khí, phát bệnh rất nhanh. Chúng ta đã chậm 4-5 chu kỳ. Virus lây nhiễm theo cấp số nhân, cực kỳ nguy hiểm” – Bộ trưởng Bộ Y tế nhận xét và lưu ý sắp tới sẽ còn phát hiện thêm nhiều trường hợp không rõ nguồn lây vì virus đã qua nhiều chu kỳ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (ngoài cùng bên phải)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, TPHCM nói riêng phải làm hết sức quyết liệt, nếu không sẽ rất khó dập tắt dịch bệnh. Các ca dương tính hầu hết được phát hiện làm việc ở các cao ốc, văn phòng,… và những nơi không gian kín, môi trường thuận lợi để virus phát tán rất mạnh.

Đánh giá TPHCM đã rất đúng đắn và kịp thời khi thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, người đứng đầu ngành y tế cho biết hiện nay là thời điểm quyết định để dập dịch.

“Giãn cách phải nghiêm. Ngày trước là lây theo chuỗi, bây giờ lây mạnh hơn, lan ra xung quanh. Việc thực hiện biện pháp cách ly 2 quận (Gò Vấp và phường Thạnh Lộc – quận 12 - PV) là đúng nhưng theo chúng tôi cần làm mạnh hơn. Tôi nhắc lại là mình đã chậm 4-5 chu kỳ lây nhiễm nên cần phải truy vết mạnh hơn, triệt để hơn các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại nhóm điểm tôn giáo. Càng triệt để bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu.

Tâm dịch điểm nhóm truyền giáo trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp)

Theo Bộ trưởng, qua kiểm tra, một số khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) chưa an toàn, từ nơi làm việc đến phương tiện vận chuyển, nhà ăn… Trong khi đó, 1,6 triệu công nhân, lao động trong các KCX, KCN không thể làm việc trực tuyến. Nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ dịch lây lan vào các KCX, KCN ở TPHCM rất cao, gây hậu quả khôn lường, thậm chí gây khủng hoảng. Vì vậy, bằng mọi giá, TPHCM phải bảo vệ, tránh lây nhiễm dịch vào các KCX, KCN.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7

Về điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá phương án điều trị cho 5.000 ca mắc COVID-19 của TPHCM là chưa đủ và đề nghị nâng lên.

“TPHCM phải chuẩn bị kịch bản ở mức cao hơn vì hiện nay là chủng virus Anh, Ấn Độ, lây nhiễm rất nhanh, nhiều ca chuyển biến nặng. Một số ca đã tử vong” – Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng – Tư lệnh Quận khu 7, Quận khu có thể đáp ứng việc cách ly tập trung cho hơn 82.500 trường hợp. Tất cả các đơn vị quân đội sẵn sàng nhường doanh trại cho TPHCM làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Quân khu 7 sẵn sàng hỗ trợ TPHCM chống dịch như phun thuốc khử khuẩn ở quận Gò Vấp, lập bệnh viện Dã chiến ở Bình Dương quy mô 500 giường…

Thiếu tướng Lê Tấn Tới – Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá Công an TPHCM trong thời gian vừa qua đã làm tốt công tác ngăn chặn nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, nơi điều trị… Trong lực lượng công an tuy có các trường hợp tiếp xúc F1, F2 nhưng công tác phòng chống dịch vẫn đảm bảo an toàn.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an

“Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ TPHCM trong việc điều trị, đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi có bệnh viện 30 tháng 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, sẵn sàng đáp ứng khi thành cố có yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thắng Hải đề nghị TPHCM quan tâm phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống vì những nơi này vẫn còn nhiều nguy cơ. Ông cho biết trong tình huống xấu nhất, Bộ Công thương sẽ phối hợp các tỉnh, thành cung cấp hàng hóa thiết yếu, không để TPHCM thiếu hụt nguồn hàng phục vụ nhu cầu hàn ngày của người dân TPHCM.