Bị dừng xe kiểm tra, cô gái rút điện thoai livestream xúc phạm CSGT

TPO - Cô gái đã to tiếng, rút điện thoại phát trực tiếp trên trang mạng xã hội. Rất nhiều bạn bè của cô đã vào bình luận không đúng sự thật, xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ngày 2/4, Công an Đà Nẵng cho hay cô gái livestream xúc phạm CSGT khi làm nhiệm vụ đã chấp hành nộp phạt số tiền 12,5 triệu đồng.

Cô gái này còn viết thư xin lỗi tổ công tác CSGT thực hiện nhiệm vụ và toàn thể CBCS Công an quận Thanh Khê về hành vi nông nổi, suy nghĩ nông cạn, thiếu kiềm chế dẫn dẫn đến sai trái.

Lực lượng chức năng làm việc với một trong số những chủ tài khoản Facebook bình luận xuyên tạc, vu khống tổ công tác

Ngoài ra, Công an quận Thanh Khê cũng đã xác minh làm rõ chủ nhân của 3 tài khoản Facebook đã bình luận mang tính xuyên tạc, vu khống tổ công tác. Sáng cùng ngày, một trong ba chủ tài khoản đã có mặt làm việc theo triệu tập của Công an quận. Chủ tài khoản này thừa nhận a dua theo livestream, có lời lẽ bình luận xúc phạm, xuyên tạc đối với lực lượng Công an.

Hiện Công an quận đang tiếp tục mời các chủ tài khoản Facebook còn lại để xử lý nghiêm.

Trước đó, vào tối ngày 29/3, trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến đường Điện Biên Phủ, tổ công tác CSGT thuộc Công an quận Thanh Khê đã phát hiện đôi nam nữ đi xe máy rẽ phải không có tín hiệu đèn xi nhan.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Cô gái ngồi sau xe đã to tiếng, rút điện thoại phát trực tiếp trên trang mạng xã hội. Rất nhiều bạn bè của cô gái đã vào bình luận không đúng sự thật, xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ. Đôi nam nữ này cũng không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định.

Ngày 31/3, Công an quận Thanh Khê đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này do đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Mức xử phạt 12,5 triệu đồng.