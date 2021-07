Bản tin 8H: Từ TPHCM về Thái Nguyên, 3 người vội xuống Hà Nội trốn cách ly

Ngày 21/7, UBND TP Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan về việc 3 công dân (thường trú ở TP HCM) về quê xã Tân Quang (TP Sông Công) nhưng không chấp hành cách ly tập trung. Theo đó, khoảng 17h chiều 19/7, Trạm Y tế xã Tân Quang tiếp nhận 3 công dân từ vùng dịch TP HCM về địa phương là vợ chồng ông D.T.N. (SN 1979), bà N.T.L. (SN 1983) và con gái D.T.B.L. (SN 2002). Khi được yêu cầu hoàn thiện các thủ tục để cách ly tập trung, 3 người này không chấp hành và tự ý lên xe ôtô BKS 51G-68285 rời đi. Bà P.T.N. (mẹ đẻ của ông N.) cho biết, ba người xuống Hà Nội nhưng không rõ đi đâu. Đến chiều 21/7 vẫn chưa tìm thấy 3 công dân trên.

Ngày 21/7, mạng xã hội xôn xao câu chuyện anh T.M.P (ngụ Hóc Môn, TP HCM) đến nhà xe Phương Trang (quận 5, TP HCM) nhận thực phẩm do người nhà gửi từ quê lên, nhưng bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính vì ra đường trong trường hợp không cần thiết. Cùng ngày, đại diện Đội CSGT Bàn Cờ (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) xác nhận vụ việc trên xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP HCM) vào chiều tối ngày 18/7. Theo đó, khi dừng xe kiểm tra, anh P. có nêu lý do ra đường, nhưng không chứng minh được đó là hàng hoá gì nên mới bị lập biên bản. Sau đó, Đội CSGT Bàn Cờ liên lạc với anh P. để giải thích rõ và anh P. hứa sẽ xóa bài đăng.

Bài đăng của anh P.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiến vào vịnh Bắc Bộ, hình thái này gián tiếp gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Bắc. Ngày và đêm 22/7, khu vực miền Bắc và Thanh Hóa có mưa dông, lượng mưa phổ biến 20-40 mm/ngày, có nơi trên 60 mm. Mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Từ ngày 22-24/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-150 mm/đợt.

Sáng 22/7, Bộ Y tế cho biết có 2.967 ca mắc mới COVID-19, với 2 ca nhập cảnh và 2.965 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 181 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 22/7, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc. Hiện tổng số ca được điều trị khỏi: 11.971 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca. Trong ngày 21/7 đã xét nghiệm cho 93.160 cho 367.921 lượt người. Tính từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 21/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 16 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo Công điện, thành phố yêu cầu, từ 00h00 ngày 22/7/2021, tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội; trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch; công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu, quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép. (XEM CHI TIẾT)

Tối 21/7, Bộ Y tế cho biết, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các cơ sở tiêm chủng vắc xin trong cả nước rà soát danh sách đối tượng tiêm theo đúng Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế; thực hiện tiêm bảo đảm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước chấn chỉnh công tác tiêm chủng. Liên quan đến sự việc tiêm chủng của Bệnh viện Hữu nghị, Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ sự việc, Bệnh viện cũng đã điều chuyển công tác của nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật. (XEM CHI TIẾT)

Tại buổi họp báo về công tác chống dịch chiều 21/7, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tối ngày 17/7 tại cơ sở cai nghiện Bố Lá phát hiện 2 nhân viên y tế có hiện tượng sốt, ho. Hai nhân viên này sau đó có kết quả dương tính với SARS-COV-2. Sáng 18/7 Sở liên hệ với ngành y tế huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương tiến hành test 607 đối tượng đang cai nghiện tại đây và 82 cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, phục vụ tại trại cai nghiện. Kết quả xét nghiệm phát hiện 450/607 đối tượng đang cai nghiện và 56/82 cán bộ nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)