Bản tin 8H: Thông tin mới vụ tấm kính rạn vỡ trên cầu kính cao nhất Việt Nam

Tối 12/2, ông Nguyễn Văn Huân, Tổng Giám đốc Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (huyện Tam Đường, Lai Châu) cho biết, sẽ di chuyển tấm kính được tạo hiệu ứng nứt vỡ vào bên trong chân cầu kính và bên ngoài thay thế bằng một tấm kính mới để khách vẫn có thể được trải nghiệm ô kính bị rạn nứt ở phía trong. Theo ông Huân, tấm kính có hiệu ứng nứt vỡ rộng chưa đầy 1m2, nằm ở phía chân cầu thang. Dự kiến ngày 16/2 đơn vị sẽ thay tấm kính mới, việc thay thế không ảnh hưởng tới đón tiếp du khách. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cho rằng cầu kính Rồng Mây bị nứt, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Phần nứt vỡ trên cầu kính là cố tình để làm tăng trải nghiệm cho du khách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày và đêm 13/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ đêm 13/2, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Vương Thanh Tùng (sinh năm 1998, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) về hành vi giả mạo Facebook Công an đăng thông tin sai sự thật. Theo điều tra của cơ quan Công an huyện Phú Ninh, vào tháng 3/2020, Tùng thiết lập trang Fanpage Facebook "Công an Phú Ninh" để hoạt động. Ngày 21/10/2021, Tùng đã sử dụng trang Fanpage này để đăng tải thông tin sai sự thật, tố chính quyền xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh bao che cho các đối tượng phá rừng Ma Phan.

Ngày 12/2, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, xác nhận Khu huấn luyện bơi tại thôn Đông, xã An Hải, tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư lên đến 6,8 tỷ đồng (không phải 5 tỷ đồng như lúc đầu bà thông tin). Theo bà Hương, nguyên nhân chênh lệch số liệu là do nguồn vốn được bố trí 2 lần. Khu huấn luyện bơi này được ký quyết định phê duyệt có tổng mức đầu tư 6,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, triển khai từ tháng 8/2021 và hoàn thành trong tháng 12/2021. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Lý Sơn khi đó đã cung cấp cho báo chí mức đầu tư chỉ hơn 5 tỷ đồng.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 11/2 đến 18h ngày 12/2, thành phố ghi nhận 2.981 ca mắc COVID-19, trong đó có 808 ca cộng đồng và 18 trường hợp tử vong. Ca mắc mới tại 502 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (208); Chương Mỹ (197); Nam Từ Liêm (157); Gia Lâm (143); Hoài Đức (139). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 168.798 ca. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày Hà Nội ghi nhận thêm 18 ca tử vong do COVID-19.

Ngày 12/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành có 19.217 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.484.481 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.270 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.218.939 ca. Từ 17h30 ngày 11/02 đến 17h30 ngày 12/02 ghi nhận 78 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.402 ca. (XEM CHI TIẾT)