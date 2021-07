Bản tin 8H: Nguyên Phó Chủ tịch huyện ném sầu riêng vào nhân viên cây xăng

Tối 28/7, ông Mai Trung Kiên - Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Đức Thành Đắk Lắk - xác nhận, nam nhân viên làm việc tại cây xăng km12 (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc ông Trần Đức Lanh - nguyên Phó Chủ tịch huyện Krông Pắk có hành vi ném sầu riêng vào mặt mình. Anh Nguyễn Như Ngọc (nhân viên cây xăng) cho biết, ngày 27/7, khi ông Lanh đến mua xăng, anh thấy ông Lanh đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ mũi và miệng nên nhắc nhở. Sau đó, hai bên xảy ra cãi cự và xô xát. Ông Lanh lấy quả sầu riêng trên xe máy ném trúng mặt của anh Ngọc gây chảy máu. Anh Ngọc có đánh lại ông Long. Ông Lanh thừa nhận ném sầu riêng vào anh Long nhưng không trúng.

Ông Lanh ném sâu riêng vào nam nhân viên cây xăng. Ảnh trích xuất camera

Chiều 28/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp UBND phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.T.L. (sinh năm 1991). Trước đó, lúc 6h ngày 19/7, Công an phường Mỹ Phước phối hợp các ngành, đoàn thể phường tổ chức tuần tra thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn. Khi tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ, V.T.L. đã chụp 3 tấm hình và đăng lên trang Facebook cá nhân kèm nội dung “dạ ngay lúc này ở nhà em đã xuất hiện các bạn nhỏ đi xin tiền lì xì Tết”.

Ngày 28/7, UBND huyện Phú Bình đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Anh Võ, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã trong việc để xảy ra ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại xã này. Trước đó, chị V.K.N. (thường trú tại tỉnh Hậu Giang) nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 27/7 sau nhiều ngày đến xã Tân Khánh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Đến sáng ngày 28/7, địa phương này xác nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 là F1 của bệnh nhân V.K.N.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/7, khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ 29-30/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Từ 29-31/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Sáng 29/7, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.821 ca mắc mới trong nước (587 ca trong cộng đồng). Cụ thể: TPHCM (1.715 ca), Bình Dương (406 ca), Long An (179 ca), Đồng Nai (159 ca), Tây Ninh (139 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (52 ca), Đắk Lắk (37 ca), Vĩnh Long (31 ca), Khánh Hòa (18 ca), Kiên Giang (18 ca), Phú Yên (15 ca), Đồng Tháp (15 ca), An Giang (10 ca), Hậu Giang (8 ca), Cần Thơ (6 ca), Nghệ An (4 ca), Bình Định (3 ca), Bạc Liêu (2 ca), Đắk Nông (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hà Nội (1 ca). Tính đến sáng ngày 29/7, Việt Nam có 123.640 ca mắc trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)

Cuối buổi làm việc chiều 28/7, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV với 469/469 đại biểu tán thành. Trong đó, Nghị quyết trao cho Chính phủ và Thủ tướng một số quyền để tăng cường các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19. Theo Nghị quyết, Quốc hội tán thành việc Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, giao Chính phủ, Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hà Nội đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với bà N.T.K.T (33 tuổi), nghề nghiệp làm kinh doanh, cư trú: Phòng 3003, Dl, Chung cư Sixth Element Nguyễn Văn Huyên kéo dài, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, vào tối muộn ngày 25/7, bà T. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng bài viết có nội dung: “Sáng mai HN có khoảng 3.000 chốt, mỗi phường có khoảng 10 chốt, đi đâu cũng phải đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh đi ra đường có lý do cần thiết. Cả nhà tag và chia sẻ cho nhau biết nhé". (XEM CHI TIẾT)