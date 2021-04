Bản tin 8H: Nguyên Bí thư Thành ủy Huế nhận đất không qua đấu giá

Ngày 10/4, UBND TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa ra văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch khắc phục các vấn đề sai phạm liên quan đất đai trên địa bàn sau kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong số những sai phạm liên quan đất đai ở Thừa Thiên - Huế, Thanh tra Chính phủ có nêu việc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế không thực hiện đấu giá theo kế hoạch, có văn bản tạm dừng đấu giá và tự ý điều chỉnh, thêm diện tích lô A7 (từ 193,2 m2 lên 195,2 m2) để trình UBND TP Huế ban hành quyết định giao đất cho ông Huỳnh Cư (nguyên Bí thư Thành ủy TP Huế). Không chỉ vậy, giao đất cho ông Huỳnh Cư vào năm 2017, nhưng tính tiền dựa trên giá xác định khởi điểm đấu giá năm 2016.

Ngày 10/4, Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tổ chức thi trình bày Đề án đối với các chức danh lãnh đạo sở. Căn cứ kết quả thi, đồng chí Lê Thành Cung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, đã trúng tuyển chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đàm Trung Hiếu, Trưởng phòng Quy hoạch – Kế hoạch đất đai, Sở Tài Nguyên và Môi trường, trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/4, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 20-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ 20-26 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bộ Y tế cho biết, sáng 11/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, nước ta có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.938. Số ca điều trị khỏi: 2.429 ca. Trong ngày 10/4 đã có thêm 211 người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính đến 16h ngày 10/04/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 tại 19 tỉnh/thành phố cho 58.248 người.

Chiều 10/4, trên quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông (Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến 2 người chết tại chỗ. Hai nạn nhân được xác định là Trương Hữu Trường V. (SN 1999, trú tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Thị Quỳnh Nh. (SN 2001, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đáng nói, sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo BKS: 75H-001.50 kéo theo rơ-moóc BKS: 75R- 006.01 bỏ trốn khỏi hiện trường, buộc cơ quan chức năng phải bố trí lực lượng dừng phương tiện trên. Tài xế xe gây tai nạn được xác định là Đỗ Viết Năm (SN 1979, trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định điều chỉnh quyết định về việc thu hồi đất, mặt nước biển tại dự án Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara. Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh, khu nghỉ dưỡng Ana Mandara có thời gian thuê 28.189m2 đất (đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) từ 1/1/2014 đến 31/12/2021. Đây là thời hạn cuối mà khu nghỉ dưỡng này được thuê đất để kinh doanh. Được biết, khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang tọa lạc phía đông đường Trần Phú (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).

Ngày 10/4, trên facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và TP Châu Đốc (tỉnh An Giang). Theo đó, ông Hải cho biết, đã chuyển khoản 106 triệu đồng cho mỗi địa phương để xây nhà tình thương cho người nghèo vào ngày 2/3, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi về việc triển khai. Cho rằng chính quyền địa phương đã “quá vô cảm” và “không có trách nhiệm” với người dân, ông Hải muốn đòi lại tiền để chuyển cho những địa phương khác xây nhà cho người nghèo. (XEM CHI TIẾT)