Bản tin 8H: Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu qua đời

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu đã từ trần vào hồi 11 giờ 53 phút ngày 23/1, hưởng thọ 84 tuổi. Ông Nguyễn Văn Hiệu trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, sau thời gian điều trị bệnh. Ông Nguyễn Văn Hiệu sinh năm 1938, tại quận Hà Đông, Hà Nội. Ông nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hiệu trưởng sáng lập Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Giáo sư, Viện sỹ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Hiệu trong sự kiện ngày 21/12/2021.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/1, Bắc Bộ nắng ấm, nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 19-24 độ C; nhiệt độ phổ biến 18-24 độ C, lạnh về đêm và sáng sớm, trạng thái này kéo dài đến khoảng ngày 25-26/1, sau đó đón một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Khu vực Trung Bộ cũng có mưa vào dịp Tết. Tại Nam Bộ, thời tiết dịp Tết Nguyên đán phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Còn khu vực Tây Nguyên, thời điểm đêm và sáng sẽ trở rét với nhiệt độ 16-19 độ C, cao nhất vào ban ngày phổ biến 27-30 độ C.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ GTVT phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 qua Nghệ An với mức đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng. Theo đó, điểm đầu của dự án tại Km0 (giao với quốc lộ 1), thị trấn Diễn Châu; điểm cuối tại Km35+225 (đầu cầu Đô Lương), thị trấn Đô Lương, Nghệ An. Phạm vi của dự án không bao gồm các đoạn đã được đầu tư hoàn thành trong dự án quốc lộ 7 cũ. Về quy mô, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Riêng các đoạn qua đô thị là đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế 60 km/giờ. Bề rộng nền đường 12 m, bề rộng mặt đường 11 m, các đoạn qua đô thị rộng 20-25 m.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 31/12/2021, cả nước có 103.000 xe trong tổng số 205.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo đã lắp camera giám sát, đạt tỷ lệ gần 50%. Tuy nhiên, thống kê của các Sở Giao thông Vận tải, số xe ôtô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là hơn 79.500 xe. Số lượng phương tiện đang hoạt động kinh doanh vận tải là hơn 126.000 xe. Như vậy, tỷ lệ số lượng xe đang hoạt động đã lắp camera đạt hơn 81%.

Tối 23/1, Sở Y tế Hà Nội, trong 24h qua, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 2.971 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân phân bố tại 412 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (105), Chương Mỹ (101), Gia Lâm (91); Bắc Từ Liêm (87), Đống Đa (82). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 111.777 ca. Trên địa bàn thành phố có 67.833 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly.

Tối 23/1, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin kết quả xét nghiệm phân lập virus từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về 3 trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh, trong đó có một trường hợp nhiễm biến thể Omicron là nữ, sinh năm 1990, Quốc tịch Việt Nam. Ngày 9/1, người phụ nữ trên nhập cảnh từ Canada về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN09, số ghế 27A. Theo ngành Y tế tỉnh Bình Dương, đây là trường hợp nhiễm biến chủng Omicron từ người nhập cảnh về nước, được cách ly từ trước nên không nguy hiểm cho cộng đồng. Hiện, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương giảm nhanh, ghi nhận mỗi ngày còn 30-40 ca.

Ngày 23/1 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.978 ca nhiễm mới với 44 ca nhập cảnh và 14.934 ca ghi nhận trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 10.324 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.141.422 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.157 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.804.849 ca. Từ 17h30 ngày 22/01 đến 17h30 ngày 23/01 ghi nhận 123 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.719 ca. (XEM CHI TIẾT)