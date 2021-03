Bản tin 8H: Giám đốc không lương suốt 4 năm, muốn nghỉ cũng bị từ chối

Vừa qua, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có văn bản gửi các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi xin được nghỉ hưu. Theo ông Dũng, tháng 12/2016, khi công ty Trà Tân bị đóng cửa, tỉnh Quảng Ngãi cho công ty giữ lại 3 người (có ông Dũng) để giải quyết các thủ tục liên quan của doanh nghiệp. Đến tháng 5/2018, 1 người được nghỉ hưu, nhưng ông Dũng và một lao động khác vẫn tiếp tục ở lại mà không có lương hay phụ cấp nào. Ông Dũng nhiều lần kiến nghị giải quyết vấn đề lương, phụ cấp, cũng như xin nghỉ nhưng không được giải quyết. Thông tin với báo chí, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi Đoàn Dụng cho biết, nguyên nhân chính là do công ty chưa thể thực hiện thủ tục phá sản.

Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, sáng ngày 27/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.480 người. Số ca điều trị khỏi là 2.265 ca. Tính đến 16h ngày 26/3, tổng cộng đã có 44.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ngày 26/3, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đã lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân P.T.T (27 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Trước đó, tối 23/3, chị P.T.T được gia đình đưa đi cấp cứu do bị khó thở. Người nhà cho biết, khi đó, chị P.T.T vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường, chỉ có khó thở. Sau khi được tiêm thuốc, lấy mẫu máu xét nghiệm, truyền nước, sức khỏe của chị P.T.T có dấu hiệu xấu đi, người tím tái và qua đời vào hơn 1 giờ sau đó. Nguyên nhân tử vong ban đầu được cho là do “suy hô hấp cấp do thức ăn rơi vào đường thở, chưa loại trừ dị ứng”.

Tối 26/3, ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải phòng cho biết, ngành y tế vừa phong tỏa thêm 1 khách sạn H.H tại đường Trại Lẻ (Lê Chân, Hải Phòng) liên quan đến 2 ca COVID-19. Cụ thể, qua điều tra dịch tễ cho thấy, trước khi đến nghỉ tại Khách sạn Paris (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), 2 BN 2582 và BN 2586 đến khách sạn H.H tại đường Trại Lẻ (Lê Chân, Hải Phòng) vào hỏi phòng. Tuy không ở tại khách sạn H.H nhưng 2 bệnh nhân này đã tiếp xúc với lễ tân, trong quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang.

Chiều 26/3, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thông báo việc ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng qua đời lúc 5h cùng ngày tại nhà riêng, sau một thời gian điều trị bệnh. Theo thông báo, linh cữu ông được đặt tại nhà riêng ở phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Lễ viếng bắt đầu từ 15h cùng ngày, lễ truy điệu diễn ra lúc 12h45 ngày 28/3, di quan lúc 14h ngày 31/3. Ông Nguyễn Thanh Quang sinh ngày 6/12/1964. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ngày 11/11/2020. Trước đó, ông Quang giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy (từ ngày 30/1/2020).

Ngày 26/3, ông Nguyễn Thế Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, lực lượng quân sự đã hủy nổ thành công quả bom vừa được người dân phát hiện trên địa bàn. Trước đó, vào chiều ngày 25/3, trong lúc khai thác đá tại khu vực xóm 11 (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu), người dân đã phát hiện một quả bom sót lại sau chiến tranh vẫn còn nguyên kíp nổ. Lực lượng chức năng xác định, quả bom có đường kính 41cm, chiều dài 1,2m, nặng 113 kg.

Sáng 26/3, BQL các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban BQL. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, 44 tuổi, Trưởng phòng Hành chính Lưu trữ - Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban BQL các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Hiện nay, ông Lê Quang Long đang là Bí thư Đảng uỷ BQL các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ông Lê Cường là Phó Trưởng ban phụ trách BQL các Khu công nghiệp và chế xuất của thành phố.