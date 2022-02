Bản tin 8H: 7 vé cùng trúng Jackpot, có cả giải độc đắc 78 tỷ đồng

Tối 24/2 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 689 của Xổ số Power 6/55 (Vietlott). Hội đồng mở thưởng xác định dãy số may mắn là 02 – 15 – 25 – 30 – 31 - 32 |13. Tại kỳ quay thưởng này, Hội đồng xác định được một tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 78 tỷ đồng. Đáng chú ý, giải Jackpot 2 cũng xác định được tới 6 người nữa trúng giải, mỗi người sẽ được chia gần 530 triệu đồng. Cả 7 vé này đều được phát hành tại các điểm bán ở TP HCM. Hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 43 giải nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.818 giải nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 18.515 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/2 không khí lạnh đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, các khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to trong những ngày tới, mưa gia tăng hàng ngày, trọng tâm mưa ảnh hưởng tới Quảng Trị và phía Bắc Khánh Hòa. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm sâu trong vùng ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên thời tiết chủ đạo là ít mây, không mưa, nhiều nơi có nắng, nhiệt độ tại đồng bằng tăng nhanh lên ngưỡng 16-19 độ C. Tuy nhiên về đêm và sáng nhiều nơi trời tiếp tục rét ngưỡng 9-12 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa nhỏ rải rác về chiều, các khu vực Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và các khu vực lân cận mưa diễn ra cục bộ.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Thượng tá Nguyễn Quang Phương, Trưởng phòng An ninh kinh tế. Thượng tá Nguyễn Quang Phương (SN 1976, quê quán TX Quảng Yên, Quảng Ninh) có trình độ Thạc sĩ Luật học.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 23/2 đến 18h ngày 24/2, thành phố ghi nhận 8.864 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.025 ca cộng đồng và 26 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 538 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (698), Sóc Sơn (610), Nam Từ Liêm (520); Long Biên (517); Hoài Đức (514); Hoàng Mai (488); Bắc Từ Liêm (432); Mê Linh (411). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 230.138 ca.

Ngày 24/2 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới với 9 ca nhập cảnh và 69.119 trường hợp trong nước (tăng 8.781 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 48.179 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.041.506 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 19.062 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.339.784 ca. Từ 17h30 ngày 23/02 đến 17h30 ngày 24/02 ghi nhận 111 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.884 ca. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Huy - thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1967, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO); ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Phó Tổng giám đốc SCIC; thành viên Hội đồng Thành viên SCIC. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/2, Công an xã Bảo Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) phát thông báo truy tìm người mất tích đối với em Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005, trú ở xã Bảo Thành). Trước đó, Công an xã Bảo Thành nhận được trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Liên về việc em Yến Nhi đi khỏi nhà nhiều ngày đến nay vẫn chưa có tin tức. Theo đơn trình báo gia đình, em Yến Nhi (hiện đang là học sinh lớp 11) bỏ nhà đi từ khoảng 17h ngày 9/2. (XEM CHI TIẾT)